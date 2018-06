Tras la tragedia del Rigel, trabajadores navales exigen no ser "depreciados"

A tres días de la desaparición del buque marplatense Rigel en aguas del sur argentino, desde el Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata (Sanam) sentaron su posición sobre la situación que viven los trabajadores portuarios y exigieron no ser "depreciados".

A través de un comunicado, desde Sanam se solidarizaron con los familiares de los tripulantes del barco desaparecido y advirtieron que a la Prefectura Naval "la tienen más ocupada dirigiendo el tránsito que a las embarcaciones, siendo ese su rol como fuerza federal".

"Todos los accidentes tienen en común que nos exponen a las falencias y a la falta de respuestas inmediatas, una vez consumados los mismos. Así vimos a un trabajador que se quemó en un tanque de combustible, bajado en una grúa, exponiendo sus quemaduras a la abrasión de los elementos, sol, viento, arena suspendida. Vimos trabajadores sufrir paros cardiorespiratorios y fallecer en buques en cuarta andana, para darnos cuenta que el puerto NO cuenta con una lancha que brinde primeros auxilios y extracción de pacientes", expusieron los trabajadores navales.

"Desde nuestro lugar solo podemos solidarizarnos con los familiares y bregar para que la autoridad de aplicación cumpla el rol del cuidado de los trabajadores del mar", remarcaron desde Sanam.

Además, desde el gremio que representa a los trabajadores navales advirtieron: "Mientras se discute si los trajes sí o no, si la ley solanas sí o no, si importación o construcción, porque no analizamos quitarle un poco de presión a los capitanes, dejando que la autoridad de aplicación ordene el ingreso inmediato a puerto o zona de abrigo por aviso de temporal y a su vez la autoridad política NO descontar días de zafra, por inclemencias climáticas, si hasta cuando vuelve a puerto con mal tiempo, el patrón hace su ingreso bajo responsabilidad propia".

Por último, los representantes de Sanam señalaron: "No nos obliguen a pensar que un cajón de plástico vale más o merece más cuidado que un trabajador de la actividad naval, portuaria o marítima".