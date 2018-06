Denuncian que hace dos meses está cortado el transporte para 200 chicos discapacitados

Hace 60 días que unos 200 chicos discapacitados tienen interrumpido el servicio de transporte y por tal motivo, no pueden concurrir a la escuela o al hospital. Las madres de los chicos, reclaman la inmediata intervención de Desarrollo Social para intentar dar una solución a esta problemática.

En diálogo con 0223, Victoria Torres, una de las “Mamás en Lucha”, explicó la difícil situación por la que atraviesan sus hijos: “Dejaron de ir a la escuela y se complica mucho llevarlos al hospital, a los centros de rehabilitación o trasladarlos si pasa una emergencia. En mi caso, mi hijita Abril tiene 15 años, mide 1,75 y es difícil levantarla. Esto nos afecta muchísimo”, consideró.

En ese marco, la mujer recordó que esta crisis se desembocó a fines del 2016 con el recorte que tuvo el programa federal de Incluir Salud, que manejaba la provincia de Buenos Aires, lo que motivó que la Comuna tuviera que encargarse de las cuestiones vinculadas al transporte.

“Desarrollo Social nos dio una solución hace 5 meses pero desde abril que no tenemos transporte. Patricia Leniz no atiende el teléfono y Domingo Gianinni de Discapacidad admitió que estaba complicado reanudar el servicio. En Servisa, en tanto, nos dijeron que el servicio no se reanudaba porque se venció el contrato pero nadie del Municipio se había acercado. Mientras tanto nuestros hijos están en casa acostados, sin ver a sus amigos, sin aprender y algunos incluso con la dificultad extra que se les agrega de no poder ir a comer a la escuela”, remarcó.

En ese contexto, Torres explicó que las `Mamás en Lucha´ siguen con dificultades a la hora de conseguir medicamentos y pañales pero debido a que no tienen donde dejar sus hijos, han desactivado por el momento la protesta de los miércoles frente a Zona Sanitaria VIII.

“La verdad es que estamos repodridas. En vez de ayudarnos, nos tiran mas para abajo. No es culpa de nuestros hijos el de haber nacido así, ni tampoco nuestra. Por ser pobres nos pasa esto”, expresó indignada la mamá de Abril.