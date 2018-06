Aseguran que "no hay una política pública de seguridad municipal”

En el sesión de este jueves del Concejo Deliberante, la concejal de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, denunció vaciamiento de la secretaría de Seguridad municipal y del programa integral de seguridad que esta dependencia llevaba a cabo y afirmó: “Hoy no hay una política pública de seguridad. Asistimos al vaciamiento de todas las áreas y programas que desde el municipio se habían puesto en funcionamiento para poder trabajar conjuntamente en esta problemática social”.

“La secretaría de Seguridad fue concebida bajo un elaborado plan de funcionamiento, que incluía un abordaje integral de la seguridad, no sólo desde una mirada policial, sino implicando políticas activas para reducir los niveles de violencia y delito, que son la principal causa de los hechos más graves que se suscitan en nuestro municipio” agregó la edil pultista.

“Venimos alertando desde hace más de dos años del vaciamiento de la policía local, de toda su estructura, de su capacitación permanente y de la reducción de los recursos económicos que requiere para su funcionamiento. Hoy la policía local tiene un jefe designado en La Plata, sin ninguna intervención del municipio. La misma policía que fue ejemplo en toda la Provincia de Buenos Aires por su nivel de instrucción y capacitación”, continuó Claudia Rodríguez.

“El vaciamiento de la Secretaría y la falta de una política pública de seguridad de la gestión de Arroyo no es una abstracción. Se refleja en los índices de delito, de homicidios, que han crecido notablemente en este último año. En lo que va de 2018 Mar del Plata y Batán sufrieron 24 homicidios dolosos, y en sólo diecisiete días lamentamos los homicidios de cuatro jubilados en nuestra ciudad, sin ninguna respuesta por parte del gobierno municipal” prosiguió la edil.

Respecto de los datos estadísticos y su importancia en la formulación de políticas la Concejal afirmó: “No hay estructura en la secretaría de Seguridad, y esto es muy grave. El Centro de Análisis Estratégico del Delito no cuenta con acceso a datos de las denuncias policiales desde enero del año 2016". "El Centro de Monitoreo de Cámaras tampoco cumple su función. Sin datos no se pueden trazar estrategias y acciones políticas en términos de seguridad. El Intendente Arroyo hizo su campaña con este tema, y hoy lo vemos desligándose de responsabilidades que le son propias, siendo un mero espectador y no poniéndose al frente”, añadió.

“Arroyo incumple la ordenanza de creación de la Policía Local, al no tener injerencia en la designación de su Jefe. Le exigimos el cumplimiento de esta ordenanza, aun cuando sabemos que con ello no le vamos a cambiar el rumbo a la gestión, porque no lo tiene, y menos en seguridad. Pero es la manera de escuchar los reclamos de los vecinos e instituciones que acuden al Concejo Deliberante pidiendo respuestas”, finalizó la presidenta del bloque de Acción Marplatense.