Vecinos de José Hernández reclaman arreglos de calles: temen que deje de pasar el colectivo

Cansados de esperar obras para las calles que nunca llegan, vecinos del barrio José Hernández se concentraron este viernes a la tarde en el cruce de las calles 214 y 12 de Octubre para exigir arreglos “urgentes”.

El escenario de la concentración no fue elegido al azar: allí hay un bache tan profundo que dejó al descubierto las cañerías de gas y es una “trampa” para aquellos conductores que no conocen la zona y no saben de su existencia.

Laura Ferreyra, vecina de José Hernández, aseguró a 0223 que “desde hace al menos 5 años” el municipio no realiza ningún tipo de mejora en el barrio y cada vez que llueve, "las calles se convierten en barriales y los pozos que hay se hacen aún más grandes".

"Estamos cansados de la ausencia del Estado, vivimos entre el barro, pagamos tasas y servicios altísimos pero ni siquiera tenemos cordón cuneta", dijo y pidió al intendente Carlos Arroyo que vaya a conocer el barrio. "No vino nunca, ni siquiera cuando estaba en campaña", afirmó.

En ese contexto, reparó que la principal preocupación de los vecinos es que deje de pasar el colectivo, o que os dejaría prácticamente aislados ya que el transporte público más próximo pasa a dos kilómetros de distancia del lugar. "Realmente estamos tan desesperados que no descartamos llevarle el barro de nuestras calles a la municipalidad para que vean en qué condiciones vivimos", señaló.