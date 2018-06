Los equipos de la ciudad comienzan el Regional Pampeano

Este sábado será el puntapié inicial para la disputa del Torneo Regional Pampeano, que en sus niveles A y B tendrá su primera jornada, en un certamen renovado en su forma disputa.

El TRP A será disputado por cinco clubes de la Unión de Rugby de Mar del Plata y tres de la Unión de Rugby del Sur, que jugarán todos contra todos a una rueda en un certamen Clasificatorio, para que los primeros seis disputen el Torneo Campeonato A ida y vuelta.

En la primera fecha el último campeón y máximo ganador del torneo, Sporting, recibirá a El Nacional de Bahía Blanca, quien luego de varias buenas actuaciones en el TRP B tendrá su bautismo en el máximo nivel.

Por su parte en Santa Celina el otro que fuera campeón cuatro veces del certamen, Mar del Plata Club, recibirá a Universitario de Bahía Blanca.

En duelo de equipos de Mar del Plata, en Valle Hermoso el local San Ignacio jugará ante Universitario, en tanto que Comercial deberá viajar a Bahía para jugar ante Sportiva.

El Clasificatorio del TRP B buscará a cuatro clubes que clasifiquen luego al certamen Campeonato, dos de ellos que lograrán el ticket al Clasificatorio 2019.

En la primera fecha Biguá recibirá en Las Dalias a Uncas, en Tandil el local Los 50 jugará ante Los Miuras de Junin y Los Cardos recibirá a Pueyrredon, en tanto que Argentino de Bahía Blanca jugará ante Santa Rosa.

El TRP C, por su parte, dará comienzo la próxima semana.

Primera fecha - Regional Pampeano "A" (todos a las 15.15)

Sporting vs. El Nacional de Bahía Blanca

Mar del Plata Club vs. Universitario de Bahía Blanca

San Ignacio vs. Universitario MdP

Sociedad Sportiva de Bahía Blanca vs. Comercial

Regional Pampeano "B" (15.15)

Biguá vs. Uncas

Argentino (BB) vs. Santa Rosa

Los 50 vs. Miuras

Los Cardos vs. Pueyrredón