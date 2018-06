El Regional Pampeano "A", con triunfos de sus candidatos

Se disputó este sábado la primera fecha del Torneo Regional A, en donde no hubo demasiadas sorpresas y los candidatos arrancaron ganando. Hubo triunfos de Sporting, Mar del Plata Club, Universitario y Sportiva.

En la Villa Marista el último campeón comenzó de la mejor forma, ya que Sporting le ganó 65 a 18 a El Nacional de Bahía Blanca. Los de Eduardo Etcheto llegaron al try con Lucas Gasparri (2), Joaquín García Argibay (2), Rodrigo Fernández Criado, Joaquín Pérez Maraviglia, Ignacio Castañon, Federico Spinelli, Rodrigo Collins, Ivan Ballesteros e Ignacio Roldan, en tanto que en la visita hubo tries de Juan Sierra, Franco Ciucci y Cristian Ríos, además Martín Marbella anotó un penal

En Santa Celina el que no tuvo problemas para conseguir los cinco puntos fue Mar del Plata Club, que goleó 78 a 0 a Universitario de Bahía Blanca. Los de "Nona" Urrutia anotaron con los tries de Guido Zingale (4), Pedro Hernandez (3), Tao Romero (2), Bruno Palmisciano, Sebastián Hernando y Santiago Rodríguez, quien además sumó 4 conversiones y hubo otras cinco de Leonardo Sestelo.

En Valle Hermoso hubo triunfo de la visita, porque Universitario de Mar del Plata se llevó una gran victoria al ganarle a San Ignacio por 15 a 9. Si bien en la primera parte los de Dario Giardelli estaban al frente 9 a 0 por tres penales de Emanuel Contino, sobre el final de esos 40 minutos llegó el try de Salvador Gerlero y con la conversión de Tomás Freiz se fueron por dos tantos abajo.

En el complemento, con un try de Germán Maschwitz y un penal de Freiz pudo aguantar el resultado y aunque sufrió la expulsión de Bruno Laffranconi por un tackle peligroso a Rafael Riego, consiguió cuatro puntos muy importantes.

En Bahía Blanca hubo un partidazo, en donde Sociedad Sportiva derrotó 48 a 35 a Comercial. Si bien en la primera parte las "Palomas" sacaron ventaja (40-7), en el complemento mejoró mucho el "Celeste" y al menos no le dejó sumar bonus a su rival.

Los autores de los tries bahienses fueron Matías Imbellone (2), Fermín Santos, Manuel Santos, Rocco Bellingeri y Agustín Cappa (reemplazó a último momento a Rocco Del Gobbo entre los titulares). También hubo un try penal. Además, Ignacio Ficcadenti aportó cuatro conversiones y un penal. Los de Sierra de Los Padres sumaron con tries de Santiago Martínez, Eric Maffioli, Juan Ignacio Kaspin, Héctor Sandullo y Cristian Echenique, además de las 5 conversiones de Rodrigo Oliver.

Torneo Regional Pampeano A:

Sportiva BB 48 - 35 Comercial

San Ignacio 9 - 15 Universitario MdP

Mar del Plata Club 78 - 0 Universitario BB

Sporting 65 - 18 El Nacional BB

Torneo Regional Pampeano B:

Argentino BB 45 - 12 Santa Rosa

Biguá 33 - 17 Uncas

Los 50 37 - 5 Los Miuras

Los Cardos 57 - 10 Pueyrredon

Copa Imágenes MDQ Oro:

Sporting 33 - 12 Unión del Sur (Intermedia)

Sporting 44 - 14 Unión del Sur (Primera)

Mar del Plata Club 60 - 22 Comercial (Intermedia)

Mar del Plata Club 66 - 14 Comercial (Primera)

San Ignacio 36 - 10 Universitario MdP (Preintermedia)

San Ignacio 20 - 13 Universitario MdP (Intermedia)

Copa Imágenes MDQ Plata:

Campo de Pato 40 - 24 Miramar (Intermedia)

Los 50 34 - 7 Pampas

Los Cardos - Pueyrredon

Necochea 45 - 0 Camarones

Villa Gesell 22 - 19 Gnomos

Clasificatorio M19:

Sporting A 11 - 8 Biguá

Mar del Plata Club 43 - 14 Sporting B

San Ignacio 0 -36 Universitario

Campo de Pato 41 - 15 Uncas