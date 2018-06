La oposición cuestionó los desplazamientos de Aranguren y Cabrera: “Macri apela al gatopardismo”

La oposición cuestionó los cambios en el Gabinete realizados por el presidente Mauricio Macri, que desplazó a los ministros Francisco Cabrera y Juan José Aranguren.

Agustín Rossi, jefe de bloque de diputados del Frente para la Victoria, consideró que "los cambios del gabinete son claros síntomas del deterioro de la gestión de gobierno de Mauricio Macri".

"No es una cuestión de nombres. El problema es la política económica. Macri apela al gatopardismo: cambiar algo, para que no cambie nada", razonó a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, sostuvo que "Mauricio Macri echa a Cabrera y Aranguren. 'El mejor equipo de los últimos 50 años', le entrega el poder a Christine Lagarde y al FMI que comandará el ajuste con Nicolás Dujovne".

En ese marco, desde el núcleo de Cambiemos, “Lilita” Carrió dijo brindar “un total acompañamiento a los cambios en el gabinete. Eran imprescindibles". Carrió salió anoche a respaldar el nombramiento de los nuevos ministros de Energía, Javier Iguacel, y de Producción, Dante Sica.

En ese sentido, el diputado nacional del Frente Renovador Fernando Asencio afirmó: “Si no hay cambio en el rumbo económico es el juego de la silla, salen y entran y nada cambia”.

“Podes poner 5 delanteros pero si la pelota no llega al área, no hay gol en el arco de enfrente. Cambian los nombres y los socios, pero no las políticas. El problema no son los jugadores. Es el plan económico del técnico”.

Esta semana, Mauricio Macri dispuso que la cartera de Finanzas sea absorbida por Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, y designó como presidente del Banco Central a Luis Caputo para reemplazar a Federico Sturzenegger, tras su renuncia.