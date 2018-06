A un año del hundimiento del Repunte: “La única forma de saber lo que pasó, es reflotando el barco”

Lorenzo es capitán de un buque pesquero y era amigo de Gustavo Sánchez -capitán del Repunte- y conocía a Salvador Taliercio -capitán y uno de los dueños del Rigel-. En diálogo con 0223, contó la tristeza que le invade ante el primer aniversario de la tragedia y de cómo lo afectó el reciente hundimiento del Rigel.

“Ni siquiera pude ir al puerto, no tuve fuerzas para hacerlo. Fui al velorio de `Toti´, el capitán del Rigel, que al igual que Gustavo (Sánchez) era un excelente profesional. A los dos los conocí y entiendo que si sabían que había algo mal, ellos no salían", expresó.

“Hay marineros que suben videos donde se ven barcos donde les entra agua. Esos muchachos no deben salir a otra marea. Y tienen que hacer la denuncia a un 0800 que está disponible para hacerlo de manera anónima. Se han hecho muchas denuncias y se ha actuado en consecuencia. Algunos barcos no han podido salir por eso. El dueño del barco no te pone un revolver en la cabeza para salir”, remarcó.

En ese punto, consideró que “la mayor responsabilidad es del Estado a través de Prefectura”, pero remarcó que los tripulantes “debe estar atentos”.

En esa cuestión, razonó que “un marinero no es un perito. Yo como capitán puedo inspeccionar, pero no soy soldador. Los papeles dicen que está en condiciones pero desconozco si hubo un soborno al que inspecciona. Ni se sabe que profesional hizo el trabajo de reparación. En el Repunte, ¿figuran quien hizo el parche? Por eso es tan importante reflotar el buque. Si sigue pasando el tiempo y se encuentra que la chapa era finita, van a decir que fue por la erosión del mar. En definitiva, el barco es el que habla”, remarcó.

Por último, al ser consultado acerca de la antigüedad del Rigel o del Repunte -con más de 50 años-, Lorenzo sostuvo que "desconoce" el estado de ese buque pero explicó que “si un barco es viejo pero tiene mantención correcta, no hay problema porque es como un auto. Pero si lo llevas a un mecánico de medio pelo, no está bien. Hay barcos que se han hundido con apenas dos años. Un barco puede hundirse por la impericia del capitán, por el estado del barco, por una gran tormenta o porque no se hicieron los controles. Que se estén hundiendo barcos todos los años es porque algo raro pasa. Y hay que investigar el porqué”, concluyó.