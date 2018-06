El VAR "salvó" al árbitro y Suecia festejó ante Corea

Este partido, que en la previa no decía mucho, tomaba una gran relevancia luego de la derrota de Alemania a manos de México, que desarticulaba el futuro del Mundial, pero sobre todo del grupo, porque los que a priori lucharían mano a mano por el segundo lugar, los norteamericanos y Suecia, tenían la chance de cerrar la jornada inicial en lo más alto de la tabla. Y así fue, porque los europeos fueron superiores a Corea del Sur, pero no tuvieron contundencia, fallaron en la definición y los "salvó" el VAR, porque el salvadoreño Aguilar no había cobrado un claro penal (se le pasó otro en el primer tiempo), le avisaron para que revise la jugada y, ahi, Andreas Granqvist selló el 1 a 0 definitivo.



¡GOL DE SUECIA! El VAR paró el partido para cobrar un penal y Granqvist marca el 1-0 ante Corea del Sur pic.twitter.com/NsRUBDPUZF — TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2018

Síntesis

Suecia (1): Robin Olsen; Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Pontus Jansson y Ludwig Augustinssor; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal y Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen. DT: Janne Andersson

Cambios: ST 26' Oscar Hiljemark por Ekdal, 32' Isaac Thelin por Toivonen y 36' Gustav Svensson por Larsson.

Corea del Sur (0): Cho Hyun-woo; Lee Yong, Kim Young-Gwon, Jang Hyun-soo y Park Jo-Hoo; Kim Shin-wook, Koo Ja-Cheol, Kim Seung-young y Lee Jae-Sung; Hwang Hee-chan; Son Heung-min. DT: Shin Tae-yong.

Cambios: PT 28' Kim Min-woo por Jo-Hoo; ST 21' Jung woo-seung por Shin-Wook y 32' Lee Seong-woo por Ja-Cheol.

Goles: ST 20' Granqvist (S)

Árbitro: Joel Aguilar, de El Salvador.

Estadio: Nihzny Novgorov.