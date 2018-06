Arroyo habló sobre la restricción a la prensa: “Esto es transparente y democrático”

Se conoció el viernes pasado, la decisión del intendente Carlos Arroyo de restringir la comunicación de sus funcionarios con los medios de prensa de la ciudad; y con respecto a ello, este lunes el jefe comunal explicó que el objetivo de la normativa es "ordenar la comunicación del municipio para no generar dispersión de la información o información contradictoria dentro de la población".

"La directiva no se la di a los periodistas sino a mi personal", aclaró Arroyo a la prensa en el marco de la presentación de nuevos transportes de la Policía Local. "La idea no es limitar la información sino que sea la misma y no se generen malos entendidos cuando los funcionarios hacen declaraciones sueltas", indicó.

Según el memorandum 30/18 se exige que “ningún funcionario de cualquier rango o jerarquía perteneciente a la gestión de gobierno a mi cargo podrá hacer declaraciones en los medios de comunicación sin previa supervisión de la subsecretaría de Comunicación”.

En ese sentido, el jefe comunal recordó la función de la cartera municipal y sentenció: "Yo tengo un organismo que es responsable de los que la municipalidad informa al público"

"No hay otro tipo de objetivo ", sostuvo el intendente y concluyó: "Estamos abiertos a la información, esto es transparente, democrático, abierto a cualquier consulta".