Después de 30 años, el municipio le otorgó el certificado de habilitación al Mercado Comunitario de Peña y Tres Arroyos

El intendente Carlos Arroyo encabezó el acto de entrega del certificado de habilitación al Mercado Comunitario ubicado en Peña y Tres Arroyos, un trámite que se postergó por más de 30 años y que beneficiará a más de 80 operadores que trabajan en ese predio.

De la ceremonia –desarrollada en el hall Principal del Palacio- también participaron la subsecretaria de Asuntos de la Comunidad Stella Maris Marinier, el Secretario de Planeamiento Urbano Guillermo de Paz, el subsecretario de Inspección General Emilio Sucar Grau y el Director general de Inspección General Carlos Irazoqui, además de los trabajadores del mercado.

En el inicio de su alocución, el Jefe Comunal manifestó: “El tiempo pasó y muchas cosas fueron modificándose, cambió la legislación, la ciudad creció y la situación jurídica y administrativa quedó colgada sin una definición última. Desde que me propuse iniciar esta gestión quise ordenar muchos aspectos de esta ciudad que estaban desordenados". "El desorden se manifiesta de muchas maneras, como por ejemplos, locales sin habliitar. Decidimos ponerle punto final a varias de estas irregularidades y entonces encomendé a varias dependencias de la Municipalidad para que se hicieran cargo”, informó.

En ese sentido –y luego de agradecer a las áreas involucradas-, el intendente Arroyo hizo una enumeración de los motivos que motorizaron esta regularización. “Desde la época del exintendente Angel Roig que esto se viene postergando. Afortunadamente lo estamos haciendo. Nuestros abuelos nos eneseñaron a nosotros el valor del trabajo y de ser ordenados con nuestras cuestiones. Nosotros adherimos a ese estilo de vida. Por eso hoy (por el viernes) estamos contentos, porque ustedes podrán acceder a esta habilitación”.

“Que esto les servia para poder vivir tranquilos, poder sacar un crédito y que la vida sea mejor para todos ustedes”, concluyó el intendente dirigiéndose a los operadores del Mercado

A su turno, Marinier se mostró muy conforme por lo conseguido. “En realidad, fue un proceso arduo y de mucho trabajo -sobre todo administrativo- porque había mucha cantidad de expedientes. Son más de 80 operadores: teníamos un cuerpo madre que no tenía resuelto absolutamente nada en todos estos años, así que empezamos con una primera reunión con el intendente Arroyo, llamar a las distintas áreas que tenían que tomar cartas en el asunto. Y aquí tenemos el resultado”, aseguró.

Puntualmente, la funcionaria remarcó que “el Mercado Comunitario –a partir de esta gestión- queda habilitado en su totalidad. Si no tenemos esa habilitación general, no podemos habilitar a cada uno de los más de 80 operadores”. “Trabajadores que a lo largo de 30 años nunca estuvieron en regla. Ellos ahora podrán buscar nuevas formas de comercialización de esos productos y tirar ideas para que esto sea cada vez mejor”, aseveró.

En ese sentido, Guillermo de Paz declaró: “la participación de la Secretaría fue generar la documentacion del estado actual del edificio para poder regularizar la situación de cada uno de los puestos”. “Con arquitectos de la dirección de Arquitectura y Hábitat, se hicieron las inspecciones correspondientes y la ejecución de dicha documentación, que es requisito básico para poder generar la habilitación de cada uno de los módulos de feriantes", sentenció.