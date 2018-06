Funcionario bocón, problemas en el cementerio y Marinier otra vez en la mira (de todos)

Le provocó un dolor de cabeza a Arroyo por bocón

Durante la pasada semana, se armó una especie de mini revuelo en el microclima del mundo político en el municipio. El intendente Carlos Arroyo emitió un memorándum en donde dispuso que "ningún funcionario podrá hacer declaraciones sin previa supervisión de la subsecretaría de Comunicación".

La decisión del jefe comunal fue luego de que el titular del Emsur, Eduardo Leitao, se cortara solo y anunciara en una radio local que el municipio firmaría el convenio con el Ceamse para operar el predio de basura. Además, el cuestionado funcionario brindó detalles del día y hora de la firma de la documentación.

Las palabras de Leitao sorprendieron al intendente y al resto de los funcionarios porque en las últimas reuniones de gabinete se había acordado que la subsecretaría de Comunicación estará a cargo de ordenar los anuncios del Departamento Ejecutivo local.

“Se cortó solo. Es un bocón. Leitao quería tener un poco de protagonismo porque con su inoperancia estrelló el basural. El Emsur no participó en ninguna instancia en el acuerdo con el Ceamse”, refunfuñaba un concejal con llegada directa al principal despacho de Luro e Yrigoyen.

Condenan y echan a empleado municipal por vender droga en el cementerio

A través del reciente decreto Nº 1206, el intendente Carlos Arroyo decidió cesantear a un empleado municipal que fue condenado por la Justicia por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada” en el cementerio La Loma, en la zona de Alem.

De acuerdo a la investigación judicial, el exagente municipal ocultaba la droga en bóvedas. En ese sentido, se constató que había casi 500 gramos marihuana en el interior de bolsas azules.

“La cantidad de droga secuestrada era para su comercialización y no para el consumo personal”, señalaron desde el Tribunal Oral Criminal Nº 2, quien condenó al exempleado municipal a cuatro años de prisión y una multa de 1000 pesos por utilizar las instalaciones del cementerio municipal para llevar a cabo tareas de comercialización de estupefacientes.

A su vez, el jefe comunal consideró que “esto implica un desprestigio moral para la Administración Pública Municipal”.

Otra vez, lluvia de cuestionamientos contra Marinier

En la última sesión del Concejo Deliberante, la subsecretaria de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier, recibió duras críticas por parte del fomentismo, concejales de la oposición y hasta del oficialismo.

En la Banca 25, el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento de General Pueyrredon, Luis Salomón, afirmó que “nos preocupa la forma de llevar adelante la política con las sociedades de fomento de este gobierno, que ha sido desastrosa, el año pasado fueron 28 millones y este año son 13 millones; si eso no es recorte, si eso no es sacarle a los barrios, qué me digan lo que es”.

Y remarcó: “Estamos en medio de un montón de irregularidades, venimos a denunciar esto. Basta. Basta del apriete”. “Si la idea es hacer desaparecer las sociedades de fomento, la verdad que están desde antes que nosotros estemos sentados acá y van a seguir por muchos años más”, manifestó Salomón.

La Juventud Socialista local renovó sus autoridades

En el marco de las renovaciones para el período 2018-2020, la juventud del Partido Socialista realizó el una asamblea general ordinaria, que determinó que Iván Vivas sea el nuevo secretario general de la Juventud Socialista, y que Belén Concolino sea secretaria adjunta.

En tal sentido, Vivas manifestó que “encontramos una Mar del Plata y un Batán alicaídos, que en términos de juventud no han tenido propuestas para abordar los temas centrales que nos aquejan, tales como el empleo, la educación y la cultura”. “La situación actual es de suma preocupación, y aportaremos desde nuestro lugar lo posible para visibilizar y encontrar respuestas adecuadas”, remarcó el joven socialista.

Denuncian “perdidas millonarias” en la recaudación

“Estamos frente a un estado ineficiente, que ha sido achicado y que la receta para suplir el déficit es aumentarle al usuario” expresó el exfuncionario pultista José Luis Zerillo, quien denunció que “el municipio realizó un 55 % menos de infracciones en un año, vendió un 21,9 % menos de horas por estacionamiento medido en dos años y aumentó un 100 % la tarifa ha pagar en ese concepto”.

En ese texto, el dirigente de Unidad Ciudadana sostuvo: “Los datos elaborados por el propio municipio muestran que el estacionamiento medido es un negocio cada vez menos rentable para la comuna”. “Las cifras oficiales indican que en los últimos dos años se produjo una notoria reducción en la demanda del servicio y que hubo una fuerte caída en la cantidad de multas confeccionadas”, subrayó.

“El intendente Arroyo festejó con bombos y platillos el ahorro de una suma aproximada de $7.000.000 en pago por productividad pero hoy hay pérdidas millonarias por más de $25.000.000 por la caída de las infracciones realizadas y las horas pagas”, sentenció Zerillo.

¿Sí o no?

A través de un proyecto de comunicación, el Concejo Deliberante le reclamó al Ejecutivo local que brinde detalles sobre si se están realizando gestiones con privados para usufructuar total o parcialmente los polideportivos barriales.

En los últimos días, llegó la respuesta oficial al HCD. “Este Ente no está llevando a cabo gestiones para que privados usufructúen los polideportivos barriales”, descartó el titular del Emder, Carlos López Silva.

Sin embargo, el funcionario de Arroyo elevó un proyecto al cuerpo legislativo para alquilar los gimnasios de los polideportivos barriales.

Castigó a Montenegro

El diputado provincial por la Coalición Cívica, Guillermo Castello, blanqueó sus intenciones de ser candidato a intendente de Mar del Plata el año próximo y se suma a las aspiraciones del actual jefe comunal, Carlos Arroyo, del senador Franco Bagnato, el presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Maximiliano Abad, de la concejal Vilma Baragiola, y del diputado nacional Guillermo Montenegro.

El legislador marplatense se diferenció de la gestión de Arroyo al decir que “pierde oportunidades”, y atendió a Montenegro: “Se fue hace 40 años de Mar del Plata”.

En declaraciones a Radio 96.7 de la ciudad La Plata, el diputado de Lilita Carrió afirmó que Montenegro “no está instalado, ya que vivió los últimos 40 años fuera de Mar del Plata. Estudió en Mar del Plata, pero creo que se fue a los 17 o 18 años”. “Conozco la situación de que quiere postularse, pero me parece que falta una instalación, un trabajo de todos los días y ganas de comprometerse con la ciudad”, subrayó.