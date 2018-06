Detenido en un allanamiento y acusado de cometer una entradera fue absuelto luego de tres años

Un joven que acusado de protagonizar una entradera junto a otras tres personas fue absuelto tres años después tras la realización de un juicio oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal 3. Guillermo Omar Cerasale había sido detenido durante un allanamiento en la casa de uno de los imputados en la que estuvo alojado unas semanas.

A partir de la completa declaración que brindó en el debate –“sin incurrir en contradicciones ni evidenciar vacilaciones al responder” según indica la sentencia- y de ciertos cuestionamientos a los reconocimientos que se hicieron durante la investigación, el Juez Juan Manuel Sueyro no pudo dar por probada la responsabilidad del imputado en el hecho juzgado.

El magistrado sostuvo que con las actas de reconocimiento fotográfico y ante una defensa material que lo convenció no podía formular reproche penal al acusado. “Su absolución se impone por imperio de la duda” sostuvo antes de confirmar que no pudo acreditarse la acusación fiscal.

Entradera, robo, allanamiento y una estadía sin suerte

La noche del 16 de abril de 2015 cuatro delincuentes aprovecharon que una mujer abrió el portón de su vivienda en la avenida Paso al 2800 para que ingresara el auto en el que viajaba su hija con sus tres nietos y amenazándolos con un cuchillo y un revólver los obligaron a ingresar.

Una vez en el interior de la casa fueron inmovilizados en la cocina y tras amenazarlos con cortarle el dedo a uno de los menores les robaron más de ciento cincuenta mil pesos, relojes, dos televisores, una netbook, un arma y escaparon a bordo de un automóvil estacionado a pocos metros del lugar.

Según la investigación los cuatro sujetos actuaron de forma coordinada con un previo y deliberado reparto de roles. De esta manera, había una clara división de funciones en tanto uno de ellos dirigía al grupo comunicándose por Nextel con una persona que se encontraba en el exterior en el rodado de marca Fiat, mientras que los restantes retenían a los moradores.

A partir de los datos recabados en la causa, apenas tres días más tarde la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento en una vivienda del barrio Villa Primera. Tal como informó oportunamente 0223, en la casa ubicada en Ayacucho al 5200 secuestraron elementos que eran propiedad de las víctimas, otros objetos y aprehendieron a cuatro personas, incluyendo a Cerasale.

Apenas comenzó la audiencia de debate y las partes trazaron sus líneas argumentales, el acusado manifestó su intención de ofrecer una defensa material y declaró en primer término que era ajeno al hecho juzgado y que se estaba alojando momentáneamente en la casa allanada porque explotaba una verdulería con el padre de uno de los jóvenes que quedó detenido.

Cerasale dijo que un par de días antes del allanamiento le comunicó a su socio la decisión de irse de ese lugar porque no lo convencían algunas actitudes del joven que recién había salido de la cárcel. Por ese motivo el dueño de casa le entregó una suma de dinero en concepto de “llave” por el negocio que compartían y que guardó los billetes en uno de los cajones de su pieza.

En ese momento irrumpió la policía y fue el propio acusado que denunció a los efectivos la existencia del dinero y la manera en que estaba guardado. La declaración del testigo de la actuación policial ratificó los dichos de Cerasale. Para el magistrado “el acusado ofreció su versión de descargo y enfrentó el interrogatorio del acusador sin incurrir en contradicciones ni evidenciar vacilaciones al responder. Ofreció motivos de su estadía en el lugar y frente a ello no sobrevino prueba que lo controvierta”.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 el Juez Sueyro sostuvo que el peso probatorio de los reconocimientos fotográficos debía relativizarse por las circunstancias analizadas -fundamentalmente a partir de ciertas irregularidades en su desarrollo- y por el modo en que esos actos resultaron protocolizados.

Con esas actas de reconocimiento fotográfico y ante una defensa material que me convence no puedo formular reproche penal al acusado. Su absolución se impone por imperio de la duda” dijo. De ese modo absolvió a Guillermo Omar Cerasale del delito de robo cometido en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego sin aptitud funcionar acreditada y arma blanca, por el que fuera traído a juicio, por no haberse acreditado la acusación fiscal.