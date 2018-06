Unos 40 indigentes son asistidos por día: la mayoría son hombres de 30 a 45 años

Un promedio de 40 personas en situación de calle son asistidas diariamente por el Municipio, junto al aporte de Provincia y el trabajo humano de distintas ONG´s, -Red Solidaria, Nada es Imposible, Fundación Si, Manos Extendidas, Azar, Hogar de Nazareth, entre otras-. La mayoría de estas personas son hombres de 30 a 45 años.

En diálogo con 0223, Guillermo Schütrumpf, aclaró que estos operativos no sólo se realizan en invierno –lo que antes se denominaba Operativo Frío- sino que se hacen todo el año de manera integral.

“De 18 a 22 se realiza la admisión de Plaza Rocha donde se recoge a unas 40 personas que pueden ser más si el día está lluvioso. Y de ahí se lo lleva a la Posada del Inti o al Campito y se bañan, cenan y pasan la noche. Al otro día se los traslada al centro a las 8 de la mañana. Sumamos un equipo de unas 35 personas entre los 18 operadores de calle, los 3 asistentes sociales, 2 psicólogas, 1 enfermero, más el personal de Provincia y las personas de las ONG´s”, detalló el funcionario.

Por otra parte, Schütrumpf agregó que en los distintos recorridos que realiza una combi de Desarrollo Social, se intenta convencer a muchas personas que viven en la calle, de ir a estos centros de asistencia.

“Algunos no quieren ir y no podemos obligarlos. En esos casos les damos un kit de frío, que consiste en un gorro, una bufanda, unos guantes y una manta”, señaló el funcionario, que agregó que los asistentes sociales “están al tanto” de la situación particular de cada indigente.

“En los casos que tienen alguna descompensación se los deriva al Hospital Interzonal y si tienen alguna problemática vinculada al consumo de alcohol u otras sustancias, se los deriva a la Posada del Inti”, agregó Schütrumpf.

De las 40 personas en situación de calle que a diario reciben atención, un 95% son hombres, siendo la mayoría, entre 30 a 45 años. “Los mayores de 60 años se los trata de incluir al programa gerontológico y puede quedar en un hogar de ancianos”, concluyó el subsecretario de Desarrollo Social.