MDQ 06 quiere bajar al líder Güemes

Con la baja de Lautaro Rodríguez lesionado y el regreso de Nicolás Capurro, MDQ 06 Hockey Club jugará este domingo desde las 16 ante el líder del Metropolitano "B" Martín Güemes en el Sintético Panamericano, por la séptima fecha. Será el primer partido de la temporada en el máximo escenario de la ciudad donde además habrá actividad desde Séptima a Intermedia.

Además de la posibilidad que significa enfrentarse con el plantel que ha tenido el mejor rendimiento en la temporada, será el regreso al Sintético Panamericano en el que no habían podido jugar en todo el año hasta el momento. Los dos partidos previos se habían jugado en “La Josefa”. Si bien volverá Nicolás Capurro en el mediocampo, los marplatenses tendrán una baja sensible que es la de Lautaro Rodríguez que por lesión no participará de este cotejo. Su lugar será ocupado por Rodrigo Fernández que habitualmente alterna entre la Intermedia y la Primera.

La formación inicial que determinó el entrenador Mariano Vago entonces será con Lucas Islas, Nahuel Rodríguez, Julián Varuzza, Emanuel Eciolaza, Guido Rivoira, Santiago Whelan, Diego Marziali, Nicolás Capurro, Rodrigo Torres, Diego Grill y Rodrigo Fernández.

Martín Güemes, hasta el momento disputó 6 partidos y los ganó todos con 42 goles a favor y sólo 5 en contra por lo que tendrá que hacer una gran tarea para sumar unidades. MDQ 06, por su parte, tiene 2 victorias, 2 empates y sólo una derrota en esta primera fase del Metro “B”.

La Intermedia también tendrá acción este domingo desde las 14.30 ante sus pares de Güemes en un partido que también tiene su atractivo porque entre ambos equipos hay sólo 3 puntos de diferencia y los visitantes tienen una fecha más disputada. Para esta categoría los titulares serán Gonzalo De León; Juan Cruz Martínez, David Ardusso, Mario Fernández y Gastón Folcher; Joaquín Ruiz, Agustín Franco, Franco Pezzelato, Mauricio Nuñez, Juan Manuel Cabanillas y Pablo Norberto.

Desde las 9 de la mañana, se disputarán los partidos de Séptima, Sexta y Quinta División para ambos planteles completando un domingo a pleno juego en el Metropolitano “B”.