Jornada reducida en el arranque de la segunda fase

Luego de la apasionante definición del sábado pasado, en la que se definieron los equipos que faltaban para jugar en la parte de arriba o la de abajo del Torneo "Norberto Eresuma" que organiza la Liga Marplatense, se pone en marcha la Zona Campeonato, que tendrá a los 15 mejores equipos de la primera fase. Los conjuntos que "cayeron" en la Reválida (14), tendrán una semana de descanso.

No hay partidos fáciles, son todas finales y cada conjunto sabe que no puede relajarse para pelear por la clasificación a los playoffs. Son 14 fechas, es mucho el camino por recorrer, pero la paridad y los equipos que la componen, hacen una zona muy interesante y con todos encuentros atractivos. Sin un juego que se robe toda la atención, cada uno tiene sus condimentos.

En una de las dos doble jornadas, en cancha de Deportivo Norte, el local, que se metió "por la ventana" a la Campeonato, recibirá ni más ni menos que a Kimberley, uno de los dos invictos que tiene el certamen, con un rendimiento que ha ido de menor a mayor. En el segundo turno, San Isidro, que logró la clasificación de manera agónica, en la última pelota ante Banfield, se medirá contra Unión, quizá la gran "Cenicienta" de la Zona. En el duelo de "celestes" de la Zona A, se impusieron los de la calle 9 de Julio por 2 a 0.

También habrá acción por partida doble en el predio "Juan Montoya". Al igual que en la fecha pasada, Los Andes/Batán y River (1 a 0 para los de Marín) se verán las caras, pero en este caso con todo lo mejor que tengan a disposición, ya que el sábado, ambos clasificados, resguardaron jugadores para lo que viene. A segunda hora, chocarán otros que ya se conocen porque se enfrentaron en la fase inicial: San Lorenzo y Quilmes. En aquella oportunidad, fue triunfo 3 a 1 del "tricolor" en el "José Piantoni".

Lo mismo sucederá en cancha de Cadetes, donde como sucedió en la sexta fecha de la Zona C, estarán frente a frente Los Patos y Círculo Deportivo. El conjunto balcarceño deberá tomar recaudos y no repetir los errores que lo llevaron a caer en ese momento 4 a 1 ante los "Paperos", el mejor equipo de la primera fase, y el otro invicto en la actual temporada.

En el "Mario Della Torre" se enfrentarán dos de los mejores planteles de la ciudad, en cuanto a nombres. Sin embargo, uno en la Zona B (Nación) y el otro en la C (El Cañón), han sido muy irregulares y cualquier cosa puede pasar. En un buen día, pueden ofrecer una de los mejores espectáculos del torneo.

Por último, en cancha de Argentinos del Sud, habrá otro atractivo cruce entre Argentinos del Sud y Alvarado, dos equipos que tienen buen ritmo y que llegan con continuidad de trabajo, lo que los pone en igualdad de condiciones en cuanto al funcionamiento colectivo.