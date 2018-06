El Polo Obrero acampa frente al municipio y amenaza con cortar la avenida Luro

Desde la noche del martes, un grupo de alrededor de 60 integrantes del Polo Obrero, en su mayoría mujeres con niños, mantiene cortada la calle Hipólito Yrigoyen frente al palacio municipal en reclamo del aumento de los programas de capacitación y empleo, así como también el acceso a terrenos y viviendas.

En diálogo con 0223, Pablo Barragán, referente del Polo Obrero, dijo que, en el marco de una jornada de alcance nacional, "estamos reclamando el aumento en varias provincias del país de los programas de capacitación y empleo y de la asignación universal".

"En base a la grave situación de desocupación que se vive, estamos reclamando por estos programas que fueron cerrados por los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social", aseguró Barragán y dijo que "estamos en estado de alerta permanente".

"Estamos en la calle Hipólito Yrigoyen para no perjudicar a la gente que transita por la ciudad y que no tiene nada que ver. Si no se abre un canal de diálogo, vamos a tener que profundizar el reclamo y cortar la avenida Luro", afirmó el representante del Polo Obrero.

"Responsabilizamos directamente a Carlos Fernando Arroyo de no darnos una respuesta para liberar la calle", concluyó el dirigente.