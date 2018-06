Un podio y un quinto puesto de Asabal en Córdoba

Se disputó la última semana en Córdoba, la edición IX del Campeonato Argentino de Selecciones Menores "Profesor Alfredo Miri", en donde los varones de Atlántica se quedaron con el tercer puesto y las chicas fueron quintas.

Por el lado de los varones, fue un muy buen torneo para el equipo entrenado por Carlos Isern, Julio Togni y Gastón Bugallo, quienes a lo largo del certamen cosecharon tres victorias y dos derrotas. En su debut derrotaron 32 a 22 a San Rafael, con la figura goleadora de Facundo Dolce con 12 goles, acompañado por Gonzalo Iglesias con 5, Franco Timpanaro y Agustín Zumpano con 4 cada uno.

En su segunda presentación enfrentaron a Río Negro y también fue victoria en este caso 38 a 14. Los goleadores fueron Agustín Zumpano (9). Jeremías Aguilar (6), Gonzalo Iglesias, Santiago Boado y Francisco Joaquín con 4. Ya clasificados a las Semifinales les tocó enfrentar a Femebal (a la postre el campeón) y fue derrota por 39 a 20.

En Semis le tocó enfrentar a Mendoza, que había ganado su grupo invicto al vencer a Asbalnor, Córdoba y Misiones. Fue un partidazo que hasta el final no se sabía quien podía ganar, pero que culminó con triunfo de Mendoza sobre Atlántica por 32 a 28. Los goleadores de Asabal fueron Dolce volvió a ser el goleador con 8, seguido de Zubiarrain, Zumpano, Igleasias y Boado con 4 cada uno.

Con ese resultado los chicos de Atlántica fueron por la Copa y el último escalón del podio ante Asbalnor y fue victoria por un ajustado 42 a 38. Hubo una gran tarea de Agustín Zumpano con 17 goles, bien acompañado por Dolce con 7 y Nikos Lettos con 5.

Luego del certamen Facundo Dolce comentó que "los primeros dos partidos del equipo me gustaron, después cuando jugamos contra Femebal no dimos todo, faltó dar el 100% y llegamos a la Semi contra Mendoza que fue un partidazo, estuvo muy peleado pero no se dio llegar a la final por sólo 4 goles. Creo que teníamos un buen equipo para llegar a la final pero tuvimos algunos errores y no se dio".

El jugador que puede actuar de lateral o central opinó que "fue una experiencia inolvidable, gracias a este torneo logré hacer muchos amigos fuera de mi club y fuera de mi liga, también me permitió conocer a entrenadores como Carlos, Julio y Gastón, que ellos son la parte esencial del equipo y gracias a ellos llegamos tan lejos".

El hombre de Punto Sur añadió que "me sentí muy contento de haber logrado llegar a un Argentino representando a mi club, con mi compañero Gonzalo (Iglesias) y ni más ni menos que a Asabal, esto es como ya había dicho es inolvidable y estoy muy honrado de haber participado y haber obtenido este tercer puesto en mi primera participación".

Las chicas y un meritorio quinto lugar

La situación para el plantel Femenino de Menores de Atlántica fue similar, ya que al igual que los varones consiguieron 3 victorias y dos derrotas en el certamen. Las dirigidas por Cecilia Martínez y Agustina Eberwein debutaron con derrota 25 a 21 ante la Asociación Sureña, en lo que fue el partido clave de la zona. Las goleadoras fueron Victoria Recalde y Lucia Algamiz con 5, seguidas de Stefania Llinas con 3.

En el segundo partido de la zona le ganaron 46 a 13 a Lagos del Sur, con 8 goles de Lucia Algamiz, 7 goles Lua Santana y 5 de Victoria Recalde y Sofia Scarpato. En el último cotejo de la zona, que definía el pase del equipo a Semifinales cayeron ante Femebal (también campeón en la rama femenina) por 46 a 15, lo que las obligó a jugar por la permanencia.

En el cotejo más importante, el cual definía si conservaban la plaza con un resultado positivo, derrotaron 38 a 17 a Asbalnor, con 8 goles de Stefania Llinas, 6 de Luana Torres y Lucia Algamiz, además de 4 de Victoria Recalde y Julia Salvaneschi.

Llegó el último partido del certamen que definía el quinto lugar y las chicas de Atlántica consiguieron la victoria por 34 a 23 ante el local, Córdoba. Otra vez la goleadora fue Stefania Llinas con 7 goles, acompañada por Lua Santana con 6 y 5 de Candelaria Fernández Candia.

Justamente Candelaria comentó que "esperaba un mejor resultado tanto del equipo como individualmente, no pensé que íbamos a quedar quintas sino que llegaríamos a la final, pero no nos entendimos como pensábamos como equipo, faltó comunicación y nos equivocarnos muchísimo en ataque al igual que en defensa".

En cuanto a las claves para este certamen, quien se desempeña como lateral izquierdo expresó que "creía que este equipo podría haber llegado a lo más alto, confiaba muchísimo tanto en las chicas y en mi y cuando perdimos el primer partido se nos hizo muy difícil ya que teníamos que enfrentar a Femebal, un equipo realmente buenísimo y con muchas condiciones".

La jugadora de Humboldt de Necochea destacó "el apoyo de cada una de mis compañeras, en decir “dale chicas que se puede” y no rendirnos hasta el minuto cero, y que cada una confié en su compañera. Este torneo me dejó una gran enseñanza, tanto en el juego como en la personal, aprendí muchísimas cosas que no sabia desde muy poco hasta lo mas alto y aprendí también a confiar en otras chicas con las que no juego todos los fines de semana y acostumbrarme a ellas muy rápidamente".

Por último Candelaria Fernández Candia opinó que "sentía que algo había hecho bien para poder llevar los colores de Atlántica y es una de las cosas que más me gusta, y por otra parte representar a mi club que gracias a mis entrenadores pude llegar a donde llegué".