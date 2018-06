Sampaoli no confirmó el equipo pero sí el cambio de sistema

Para saber quienes arrancarán en el segundo y crucial partido de Argentina en la Copa del Mundo, habrá que esperar. Porque el entrenador Jorge Sampaoli, en la confrerencia de prensa del día previo, no sólo no confirmó los once, sino que aseguró que aún no lo saben los propios jugadores. Entonces, claramente, el DT no se termina de decidir si incluir a Maximiliano Meza o Enzo Pérez en la mitad de la cancha o, como probó en la práctica de esta mañana, los pone a los dos y deja fuera del equipo a Cristian Pavón, algo que sorprendería por el nivel del jugador de Boca en el ratito que jugó ante Islandia y por haber entrenado como titular durante toda la semana.

Sampaoli explicó que el partido frente a Croacia lo obligará a resolver diferentes facetas del juego que las que tuvieron contra Islandia, pero resaltó que Messi puede ser la llave para destrabar el ataque argentino. "Para el juego es importante que si Leo agrupa dos o tres jugadores en el campo, seguramente un compañero esté libre, nosotros queremos aprovechar esa posibilidad. Con Islandia había mucha densidad de jugadores en la creación, ojalá mañana tengamos la posibilidad de aprovechar los espacios que se generen", analizó y, si bien no confirmó los intérpretes, habló sobre un cambio de esquema táctico, con el objetivo de ejercer una mayor presión alta sobre la salida de Croacia, para evitar un buen primer pase en la generación.

"Cada partido que planificamos en el predio de Ezeiza fue por las características de cada rival, nosotros habíamos pensado que contra Croacia necesitábamos un cambio sistemático, porque tiene un montón de variantes a la hora de iniciar y atacar", sostuvo. En e mismo sentido, apuntó: "La organización merecía un plan inicial diferente a Islandia, que era un rival totalmente distinto. Uno establece una ubicación de los jugadores para que puedan lograr tener mucho más tiempo el balón y recuperarlo más rápido. Mañana va a haber un equipo que va a estar con muchos jugadores a lo alto del campo para asfixiar el inicio de juego del rival".

Sobre las modificaciones, sostuvo: "El cambio de nombres propios tiene que ver con el cambio de un sistema, uno espera flexibilidad para sorprender a un equipo que va a estar muy tranquilo y que tiene un contragolpe muy rápido. Queremos mejorar la fortaleza en las dos áreas". La inclusión de una línea de tres defensores provoca generalmente una sensación de inseguridad en los hinchas albicelestes, pero el entrenador santafesino remarcó que ese cambio refiere a una cuestión táctica. De todas maneras, no confirmó, como se maneja desde el mismo lunes, que Marcos Rojo, Lucas Biglia y Ángel Di María dejen el equipo para permitir el ingreso de Gabriel Mercado, Marcos Acuña y Cristian Pavón.

[SELECCIÓN MAYOR] En el #DíaDeLaBandera, los seleccionados volvieron a entrenar para representarla de la mejor manera en el próximo encuentro. pic.twitter.com/cnDXlSz8pn — Selección Argentina (@Argentina) June 20, 2018

Mucho se ha hablado del estado de ánimo de Lionel Messi, por eso el entrenador salió a elogiarlo y brindarle su apoyo, además de tratar de sacarle presión. "Cuando Messi hace un gol, lo gritamos todos y nos sentimos parte, pero cuando no ganamos, le cargamos toda la responsabilidad a él. Me parece demasiado cómodo de los argentinos que un jugador pueda generar diferentes estados de ánimo", opinó Sampaoli, cuando un periodista inglés le preguntó sobre la eterna comparación entre el rosarino y Diego Armando Maradona.

Asimismo, agregó: "Es imposible que un solo jugador te permita cambiar realidades. Se generan comparaciones para marcar diferencias pero son generaciones diferentes. Los contextos pueden ser evaluados de diferentes formas. Argentina creo que con Messi perdió solo cuatro o cinco partidos de 70 y pico. Messi es un prócer, como lo fue Diego en su momento. Cada argentino tiene la 10 de Messi y la 10 de Maradona".

Sampaoli tampoco le esquivó a las presiones que van a pesar sobre Argentina en el partido ante Croacia, aunque aseguró que no van a especular con el resultado. "Vamos a ver cómo se desarrolla el juego para ver qué resultado nos conviene, Croacia tendrá otros recursos para obligarnos a ser intensos desde el primer minuto. No queremos llegar a la última fecha con esa duda, queremos resolver la clasificación y por eso vamos a poner un equipo más elástico", anunció. "Los jugadores tienen que saber que lo importante pasa adentro de la cancha, no afuera. A veces lo de afuera genera incomodidad hacia adentro y complica y perjudica el rendimiento. Vamos a buscar la clasificación desde el primer minuto", reveló.

Por último, se refirió a la situación particular de Cristian Pavón, que sería uno de los tres cambios asegurados en el once inicial, en lugar del rosarino Angel Di María. "Pavón es un jugador que tenemos mucha consideración, que seguramente su llegada a la Selección y sus pocos partidos nos hacen que no podamos caerle sobre su espalda con la responsabilidad de todo, siempre tenemos una carta en él que nos permita abrir un partido complicado", finalizó.