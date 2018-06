Exigen que Estación Chapadmalal entregue el tractor con el que reparte agua potable

En algunos sectores del barrio Estación Chapadmalal las napas de agua están contaminadas y no llega el servicio de la red. Es por eso que desde la Sociedad de Fomento hace más de 18 años, tras un convenio con el municipio y Obras Sanitarias, se pueden llenar los tanques de los vecinos.

Pero ese beneficio parece haberse terminado. Hace unos días atrás el municipio retiró el tanque de 8 mil litros con que se llenaba para luego distribuir el agua, y este martes desde la Dirección de Asuntos Judiciales enviaron una intimación a la entidad para que entregue el tractor con el que se hacía posible el reparto tres veces a la semana.

"Lo teníamos en comodato, a través del convenio con el municipio y como decidieron sacar los convenios, también nos quieren sacar el tractor", explicó a 0223 Carlos Coronel, presidente de la asociación.

Allí está el hueso de la cuestión y lo que Coronel resalta como "un procedimiento todo mal hecho". "No están intimando a devolverles el tractor cuando teóricamente no es nuestro porque no hay más convenio, pero hay que decir que nunca fuimos notificados que ya no había más convenio", reclamó el hombre.

El servicio está entonces ahora en manos del municipio, pero el referente denunció que "hubo varios vecinos que no recibieron agua". "No importa quién dé el servicio, hoy por hoy la necesidad es que la gente tenga agua en sus casas, y no está pasando", reclamó.