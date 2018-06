Ramajo, técnico de River: "Crecimos en la intención de juego"

Después de conseguir su primera victoria en la Zona Campeonato y en la previa de un partido tan duro como fundamental, Eugenio Ramajo se mostró conforme y confiado. El director técnico de River analizó la victoria 2-1 sobre Colegiales/Los Patos y palpitó el choque frente a Urquiza, que afrontará el sábado de local.

El equipo del "Moto" ganó luego de dos empates en sus primeros cotejos, se mantiene y llegó a cinco puntos en la tabla de posiciones, a dos de la cima y cumpliendo el objetivo de estar en la conversación. "Lo vi bien, creo que los dos primeros partidos de la Zona Campeonato nos costaron desde la intención de juego. Contra Los Andes/Juventud de Batán lo habíamos logrado pero se nos complicó por la expulsión. Después, con Argentinos del Sud no tuvimos un partido bueno", analizó el exdelantero.

"Con Colegiales/Los Patos volvimos a ser ese equipo que mostramos en la primera parte del año, presionando arriba, atacando por las bandas, presionando arriba y generando situaciones. Eso de a poquito lo fuimos logrando y eso es lo que más me gustó. Crecimos en la intención de juego que es la parte fundamental", agregó quien durante el partido no dejó de dar indicaciones.

- ¿Por qué terminaron sufriendo si venían tranquilos? ¿Te preocupa eso?

- Creo que el fútbol siempre tiene estos imponderables. A veces estás tranquilo y manejando las situaciones, pero si no llegás a definir el partido se te puede complicar. Tuvimos mala fortuna salida en la salida y se nos pusieron en partido cuando considero que estábamos tranquilos. Son variantes del fútbol, hay situaciones que te ponen en riesgo y agrandan al equipo rival. Hay que trabajar sobre eso, para que sigan concentrados, aunque no se debe machacarle tanto a los jugadores. El error es por una intención de juego y nos descontaron por un error nuestro y no por algo generado por el rival.

- Si bien el torneo es largo, ¿cuánto vale el partido del sábado contra Urquiza?

- El torneo es largo, pero el partido de Urquiza va a ser importante y complicado, para intentar seguir sumando de a tres. La zona es muy pareja, y cada partido es una final. El que gana tiene muchas chances de subir rápido en la tabla de posiciones. Ellos tienen muy buenos jugadores en el plantel, que han pasado por Regional y tienen muchos años en la Primera Local. Va a ser lindo y un buen parámetro para ver dónde estamos. Tienen mucha experiencia y jerarquía.