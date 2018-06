Aldosivi tiene nuevo coordinador de inferiores: Fabio Radaelli

Aldosivi da un golpe de timón en el manejo de las divisiones inferiores. Fabio Radaelli, de dilatada trayectoria, reemplazará a Carlos Orsi.

Radaelli (49 años), oriundo de la localidad de Benito Juárez, fue un mediocampista que jugó en Ferro Carril Oeste, Banfield y Deportivo Español a mediados de la década del 90. Se retiró en Aldosivi (2002). Luego, se dedicó a la formación de juveniles, siendo su primera gran experiencia en el Club Cadetes de San Martín, convocado por el exdelantero marplatense Juan Eduardo Esnaider en aquel proyecto ambicioso donde se compró una villa deportiva, se jugó torneos argentinos y surgieron varios futbolistas que hoy se desempeñan en diversos clubes del mundo. En esa época (inicios de la década pasada) dirigió las selecciones Sub-15 y Sub-17 de la Liga Marplatense de Fútbol.

Como entrenador fue coordinador de inferiores en Tigre de 2008 al 2012. Y ejerció dicho cargo en Racing Club de Avellaneda entre 2012 y 2015. Luego, fue ayudante de campo de Martín Palermo en Unión Española de Chile (2016/2017), y tuvo una experiencia como DT principal de Ferro Carril Oeste en 2017.

En Racing Club fue también entrenador interino en primera división, en 2013. Sin embargo, el mayor logro de su gestión en la "Academia" fue haber observado y llevado a Lautaro Martínez, una de las figuras del fútbol argentino en la actualidad. "Yo llegué a este club de casualidad. Un día fui a entrenar con la selección juvenil de Bahía Blanca y estaba Racing haciendo una prueba en el mismo predio. Nosotros armamos un partido en la cancha de al lado y Fabio Radaelli me vio jugar. Me siguió unas semanas más y me fichó en Racing sin probarme. Siempre le estaré agradecido”, contó el delantero en una entrevista reciente.

Con experiencia y "buen ojo", Radaelli resulta una buena contratación para el proyecto de inferiores de Aldosivi, que ahora en la Superliga de primera división volverá a tener un equipo para afrontar la Reserva.