"Trapito" Ceballos, el ídolo de Alvarado que pasa de la cancha al banco

Le duele al hincha de Alvarado, lo sufre. Cuesta soltar, cuesta entender que a veces los ciclos se terminan y no hay nada peor que ver un ídolo que ya no estará más dentro de la cancha, para ponerse el equipo al hombro, para llevarlo para adelante, para ser el referente al que no le pese hacerse cargo el penal más importante. También le duele a él, porque dejar de jugar es la decisión más difícil para todo futbolista y Ezequiel Ceballos quería un año más. Pero los dos estarán contentos, porque seguirán juntos. "Trapito" entendió que no sería prioridad en la idea de Mauricio Giganti y lejos de enojarse, aceptó la propuesta del entrenador que le ofreció sumarse al cuerpo técnico y será su nuevo ayudante de campo.

Es uno de los últimos ídolos del club, pieza clave en el equipo que le dio el ascenso en la temporada 2017/08 y volvió para retirarse en el club que ama. Pero a los 35 años, dijo basta. Las lesiones, sobre todo la rotura de ligamentos en la rodilla, le hicieron perder terreno, le quitaron continuidad y "Trapito" nunca pudo jugar la cantidad de minutos que pretendía ni darle al equipo lo que estaba a su alcance. Encima, por sistema y por otros jugadores en buen nivel, no tuvo las oportunidades para mostrarse y los pocos minutos que le tocaba entrar mostraba lo que era capaz pero no alcanzaba para ganarse un lugar de arranque. Y por estilo de juego de los equipos de Giganti, la dinámica y el vértigo son parte del ADN que para un futbolista de esas características, cuesta adaptarse.

Por eso, se juntaron las partes, Giganti le fue sincero y le avisó que no lo iba a tener en cuenta como jugador. Ceballos aceptó la decisión, pero le aclaró que su intención era jugar un año más en Alvarado. Pero el DT se tenía guardada otro ofrecimiento. Al no poder continuar Cristian Suárez como ayudante de campo, necesitaba conseguir uno y que alguien de adentro. El pampeano le propuso a "Trapito" que se incorpore al cuerpo técnico, que sea el primer asistente y que empiece a recorrer un camino que al ídolo también le interesa, por eso ya realizó el curso de entrenador, y que hoy lo tiene trabajando en la escuelita del club.

Ahora empieza la otra parte, el técnico vino a Mar del Plata para empezar a definir el trabajo que se viene y en los próximos días se radicará del todo. Mientras tanto, a la espera de las renovaciones y los refuerzos esperados, el lunes será momento para que el preparador físico Mauricio Álvarez comience a acondicionar a los futbolistas que estén o se vayan sumando, pensando en el partido de Copa Argentina ante Boca del 1° de agosto.

Lo único concreto, es que el único que acordó de palabra su continuidad es el arquero Matías Quinteros y que hay cuatro futbolistas que interesaban renovar, que ya no estarán: Gastón Martínez (Chacarita), Federico Paulucci (Santamarina), Martín Palisi (destino de Primera B Nacional) y Juan Francisco Rago (cerca de un club de B Metropolitana). El resto de los apellidos se maneja con cautela y hay un delantero interesante, con paso por la ciudad, que estaría muy cerca de acordar su llegada.