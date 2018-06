“Que haya 400 mil puestos de trabajo menos no es un error del modelo”

En el marco del paro del lunes 25 convocado por la CGT y las dos CTA, el dirigente de ATE Oscar de Isasi, estimó que la medida de fuerza “tendrá una gran adhesión” y sostuvo que será para que el Gobierno “recapacite” sobre el modelo económico.

En ese punto, De Isasi aclaró que la medida de fuerza había sido definida con anterioridad –el 19 de junio- por la CTA, “pero decidimos correrlo porque entendemos que la unidad y la masividad es una de las claves para hacer retroceder al gobierno. Así pasó con el 2x1 a los genocidas, con la Reforma Laboral, que no saben cómo meterla en el Congreso y así pasó con lo que fue el intento de armonizar el Instituto de Previsión Social (IPS) en la Provincia”, razonó.

Y agregó: “Consideramos que tiene que ser un paro activo, contra el modelo económico, un modelo que excluye, que precariza las relaciones laborales, hace que aumente la pobreza y por lo tanto perjudica las mayorías populares y beneficia a los grupos más concentrados del poder económico. En ese contexto ratificamos la defensa del salario, de la fuente laboral y la lucha de un Estado participativo y popular que beneficie las condiciones de vida de los que menos tienen”.

Sobre los últimos índices del Indec, que relevaron que el desempleo en Mar del Plata es del 8,5% y bajara un 1,9 interanual, el secretario general de ATE Provincial, sostuvo: “400 mil puestos de trabajo menos es de un Gobierno que excluye. El único dato democrático –que no es menor- es que ganaron en las urnas-. Y por ese medio hay que sacarlos. Que haya 400 mil puesto de trabajo menos no es un error del modelo, sino una consecuencia lógica de un modelo que necesita la desocupación y la pobreza para disciplinar a los que tienen empleo y amenazarlos a que `si no les gusta, que se banquen cualquier situación laboral´. No se equivocan, están haciendo las cosas para un grupo minoritario. Nosotros no protestamos más, construimos fuerza organizada para derrotarlos y en el marco de la democracia”.

“Es raro la forma en que toman los datos y se miden”

Por su parte Ezequiel Navarro, referente de ATE a nivel local, consideró que “es raro la forma en que (el Indec) toman los datos y se miden. Decir que Mar del Plata ha recuperado empleo es una falta de respeto a los que se levantan todos los días a buscar un trabajo. Mar del Plata, no es de ahora, es una de las ciudades con los mayores índices de desocupación. Arroyo nunca se ha preocupado por generar políticas de empleo y a eso lo sabemos todos los marplatenses”, concluyó.