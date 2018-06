Pedro Area analizó el debut triunfal de Sporting

Sporting es el actual campeón del Regional Pampeano A de rugby y la edición 2018 la comenzó con una sólida actuación, venciendo claramente a El Nacional de Bahía Blanca como local. Para la segunda fecha, el escollo será más complicado, porque se vendrá Sportiva en su cancha. El centro Pedro Area, uno de los valores importantes del equipo de Eduardo Etcheto, analizó el comienzo de la campaña y el próximo compromiso.

- ¿Cómo viste al equipo en el debut? ¿Qué cosas te gustaron y qué cosas no?

- Lo vi muy bien, con muchas ganas de jugar. Después de la derrota en el clásico no podíamos hacer menos. Se vieron cosas muy buenas, porque nos animamos a tocar la pelota. No conocíamos mucho al rival y en los primeros minutos nos dimos cuenta que había muchos espacios. Planteamos nuestro juego, intentamos plasmarlo de la mejor manera y marcamos muchos tries. Algo que deberíamos mejorar es la paciencia, porque intentamos hacer otras cosas o no cumplir con el rol que tenemos al ver que había muchos espacios. También tenemos que bajar la cantidad de penales.

- La segunda fecha es con Sportiva allá, un partido que el año pasado se jugó más adelante y fue clave ganarlo para luego salir campeón. ¿Lo toman ya como una final aunque sea pronto?

- Puede ser que sea pronto, pero creo que es importante, después de empezar en un partido con espacios, ir a jugar allá donde va a ser mucho más físico y más duro. Está bueno para medirnos y es un desafío para cada uno de nosotros.

- ¿El cambio de formato de la competencia cómo lo tomás? ¿Te parece bien, mal, te da lo mismo?

- Me parece medio raro que clasifiquen seis de ocho para la Zona Campeonato, se terminará haciendo bastante largo el torneo y el año.

- ¿Cómo trabajan los referentes del equipo para no caerse después del Nacional de Clubes B y la final del Súper 12 con MdP?

- Siempre están ahí y hacen su trabajo. Tenemos un equipo muy joven. El Nacional de Clubes es muy exigente, se juega a otro ritmo, y nosotros llegamos hasta cuartos de final, me parece que fue una buena performance. En el Súper 12 fuimos de menos a más. Es duro perder contra Mar del Plata, pero no queda otra que seguir entrenando duro y trabajando para corregir los errores, porque por suerte el rugby siempre te da revancha. No hay que caerse.

- ¿De la final con Mar del Plata Club tenés más presente el flojo primer tiempo o lo que hicieron en el segundo aunque no alcanzó?

- Jugamos dos tiempos muy distintos. En varios partidos nos pasó que entramos dormidos. Y en el segundo mostramos carácter y eso me gustó. Pasamos a ganar y estuvimos cerca, pero no alcanza así que tenemos que jugar metidos los 80 minutos. Tenemos que pensar en el Regional, sin olvidarnos de eso.