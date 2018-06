Bullrich y Schmid reflexionaron sobre las deudas que tiene la política con los pobres

Por la tarde, la Semana Social 2018, recibió al ámbito político en el tercer panel central. Las ponencias reflexionaron en torno a la pregunta “¿Cuál es la deuda que la política tiene con los pobres?”. Las mismas estuvieron a cargo de Juan Carlos Schmid por la CGT/Dragado y Balizamiento y Esteban Bullrich, Senador Nacional.

Esteban Bullrich, abrió el panel remarcando, “hay una gran necesidad de hacer un esfuerzo para terminar con la pobreza en la Argentina. No con la pobreza del ingreso, no llegar a un determinado número de pesos a fin de mes, no sólo se resuelve con dinero, ni con asistencialismo. Tenemos un problema más profundo... La pobreza argentina es dirigencial” sostuvo.

Por su parte, Juan Carlos Schmid, inició diciendo que "Los pobres seguramente entenderían que la democracia es una palabra vacía de contenido”.

En este sentido, el Secretario de la CGT afirmó que “Algo malo debemos haber hecho todos los argentinos, para que tengamos semejante acumulación de desigualdades en nuestro país"y sentenció "Tal vez el problema de la Argentina sean los ricos y no los pobres".

Schmid también cuestionó el retorno del FMI. "Cada vez que se aplicaron esas recetas las penurias fueron moneda corriente" dijo.

“Hay una vocación de dialogo –reconoció-, pero lo que veo es que no hay ninguna posibilidad de corrección”. Sobre los gobernantes opinó “son inquilinos, electos por la voluntad popular”. “Las profundas causas de la desigualdad y el atraso nunca se corrigieron. Tenemos pobreza estructural y tenemos extranjerizada la economía”, agregó.

En referencia al paro del próximo lunes, Smid aseguró que “Nadie se pone feliz cuando hay que desatar una medida de fuerza, pero cuando esto sucede es porque existe un fracaso de la política y del diálogo. El primer agitador es el ejecutivo nacional” concluyó el dirigente gremial.