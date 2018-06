Mar del Plata Club y Sporting, solos en lo más alto

Se disputó este sábado la segunda fecha del Torneo Regional Pampeano A, en donde Mar del Plata Club y Sporting volvieron a ganar con bonus y encabezan en soledad la tabla de posiciones. Por su parte San Ignacio y Comercial sumaron su primera victoria.

En Santa Celina volvió a anotar muchos puntos y tries Mar del Plata Club, que derrotó 50 a 17 a El Nacional de Bahía Blanca. Los de Rafael Urrutia marcaron 8 tries de la mano de Pedro Hernández (3), Tao Romero (2), Nehemias Sivori y Leopoldo Branderiz (2), quien además sumó 3 conversiones, las restantes fueron de Santiago Rodríguez (1) y Leonardo Sestelo (1). En los bahienses hubo tries de Julian Severeni y Santiago Salvatori, además de dos conversiones y un penal de Martín Marbella.

El último campeón del certamen, Sporting, volvió a demostrar su poderío esta vez en Bahía Blanca, en donde derrotó 26 a 9 a Sportiva. El conjunto "Marista" llegó al try con Joaquín Pérez Maraviglia (2), Rodrigo Collins y Gastón García Argibay, quien además sumó tres conversiones. En los locales no alcanzaron los tres penales de Ignacio Ficcadenti.

En el Barrio Libertad hubo un partidazo entre Universitario y Comercial, con cambios en el marcador, frío, sol y lluvia, que culminó con victoria "Celeste" por 34 a 25. El conjunto de Sierra de Los Padres tuvo cinco tries con Diego Jiménez (2), Eric Maffioli, Juan Kaspin y Héctor Sandullo, además hubo dos penales y un drop de Bautista Farisé, en su primer partido como titular en primera con 18 años. En los de Martín Vallejo tries de Franco Rodríguez Reinoso, Germán Maschwitz y Matías Ruiz, dos conversiones y dos penales de Ignacio Osorno.

En Valle Hermoso el que se recuperó del traspié sufrido la primera jornada fue San Ignacio, que derrotó 27 a 14 a Universitario de Bahía Blanca, con los tries de Ezequiel Martínez Peralta, Ariel Bruscantini, Juan Caveda y Emanuel Contino, quien además sumó dos conversiones y un penal. En los de Bahía hubo tries de Alonso y Martin Tealdi, quien también sumó las dos conversiones.

Resultados:

Torneo Regional Pampeano A:

Mar del Plata Club 50 - 17 El Nacional BB

San Ignacio 27 - 14 Universitario BB

Sportiva BB 9 - 26 Sporting

Universitario MdP 25 - 34 Comercial

Posiciones:

Mar del Plata Club --- 10

Sporting --- 10

San Ignacio --- 5

Sportiva BB --- 4

Universitario --- 4

Comercial --- 4

El Nacional BB --- 0

Universitario BB --- 0

Torneo Regional Pampeano B:

Los Cardos 34 - 28 Argentino BB

Pueyrredon 10 - 46 Uncas

Santa Rosa 28 - 35 Los 50

Copa Imágenes MDQ Oro:

Mar del Plata Club 62 - 5 Biguá (Intermedia)

Mar del Plata Club 45 - 10 Biguá (Primera)

San Ignacio 17 - 12 Sporting (Intermedia)

San Ignacio 24 - 10 Sporting (Primera)

Universitario 24 - 33 Comercial (Intermedia)

Universitario 12 - 36 Comercial (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata:

Los Cardos 45 - 15 Camarones

Miramar 45 - 12 Gnomos

Pueyrredon 29 - 26 Uncas

Villa Gesell 5 - 25 Necochea

M19:

Universitario 32 - 24 Los Cardos

Campo de Pato 38 - 48 Pueyrredon

Comercial 64 - 7 San Ignacio

Sporting A 34 - 34 Mar del Plata Club

Sporting B PP - GP Bigúa