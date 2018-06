“Paro activo”: corte en Luro y 180 contra el ajuste del gobierno nacional

Distintas organizaciones sociales se congregaron en horas del mediodía en Luro y 180 en el marco de la medida de fuerza impulsada por la CGT para mostrar un “paro activo”, en rechazo a las políticas implementadas por el gobierno nacional.

“Estamos en ocho lugares haciendo ollas populares, mostrando un paro activo. Tenemos mucha esperanza de que podamos dar vuelta y cambie la política del gobierno”, dijo a 0223 Héctor Maciel, referente de la CCC.

Rodrigo Hernández, de Barrios de Pie, remarcó que en Mar del Plata el acatamiento a la medida de fuerza es “contundente” y enumeró varios de los argumentos que impulsaron a las organizaciones a salir a la calle.

“En principio está el tema del FMI. Se generó un acuerdo económico cuando ya ha fracasado en el pasado en la Argentina”, recordó. También pidió por “una batería de leyes”, entre las que figuran la declaración de emergencia alimentaria y que se destine el 25% de la obra pública a organizaciones sociales y cooperativas. Finalmente, el dirigente reclamó un “incremento inmediato” de la Asignación Universal por Hijo.

“Repudiamos el ajuste en todos los estratos de la ciudad, que perjudica especialmente a los sectores populares”, dijo Martín García de la Ctep, quien también rechazó el acuerdo con el FMI: “Es la imposición de un programa económico y político que nos empuja a la miseria total”.

Por su parte, Daniela Castro, referente del Movimiento Popular La Dignidad, señaló: “Este gobierno lo único que hace es empujarnos cada vez más al abismo. No queremos más hambre, estás políticas que nos llevan a la destrucción nacional”.

"La gente no puede seguir viviendo de esta manera"

Desde el Movimiento Atahualpa realizaron cerca del mediodía una protesta con corte de calle en Juan B. Justo y Tres Arroyos para reclamar contras las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, reclamo que concluirá con una olla popular en Luro y 180.

“Nos movilizamos en cinco puntos de la ciudad, pidiendo que se vaya el FMI y contra los tarifazos. No se puede creer que una persona tenga que pensar si puede o no prender la estufa con este frío. Es irrisorio. La gente no puede seguir viviendo de esta manera”, afirmó Mariela Cepeda, que pertenece al Movimiento Atahualpa.

La dirigente valoró el trabajo de la CTEP - Confederación de Trabajadores de la Economía Popular- , “que creamos nuestros propios insumos, los vendemos y movemos la economía interna. De alguna manera nosotros estamos excluidos de lo que es el trabajo formal pero también somos habitantes de este país y merecemos que nuestros hijos puedan estudiar, que puedan comer o que puedan prender un calefactor”, concluyó Cepeda.