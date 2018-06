Prohibieron la venta de un aceite de oliva y de un medicamento

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes el consumo y comercialización en todo el territorio nacional de un aceite de oliva que no cumplía con los requisitos del Código Alimentario Argentino.

Se trata del aceite de oliva extra virgen de marca "Gotas de Oliva", proveniente de la provincia de La Rioja, que se vendía en botella de medio litro.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a través de la disposición 6335/2018, y se refiere específicamente al lote envasado en julio de 2016.

Según señala la resolución, "la muestra analizada no cumple con las especificaciones del artículo 535 del Código Alimentario Argentino en lo que respecta al perfil de ácidos grasos para aceite de oliva", por lo que se lo considera un "alimento adulterado".

Además, la disposición informa que "tampoco se pudo establecer en forma fehaciente donde fue producido, elaborado o fraccionado, por lo que se trata de un producto ilegal".

Tal como confirmaron medios de prensa de alcance nacional a raíz de consultas al Departamento de Bromatología de la Secretaría de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud de La Rioja, "el aceite no está inscrito en los registros correspondientes".

Por otro lado, la Anmat prohibió la compra venta de un producto médico del que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVS) no encontró datos del titular en la Argentina, ni lote, ni fecha de vencimiento. Es el "GEL / DEF/ H&C MEDICAL DEVICES S.p.A / MADE IN ITALY /80 ml / hypoallergenic – high conductivity – water soluble Apply between the skin and the electrodes (taking care to have them well cleaned) a small amount of DEF GEL".