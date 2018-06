Con sufrimiento, Portugal está en octavos

La actuación más floja de Portugal en lo que va del Mundial, coincidió con una opaca participación de Cristiano Ronaldo que no sólo no generó peligro en ataque, sino que erró un penal y casi se fue expulsado por una agresión que el árbitro arregló con una amarilla luego de ver las imágenes del VAR. La tecnología fue mal usada y le quitaron ritmo al partido, le regalaron un penal al astro del Real Madrid que lo terminó errando, le dieron uno que no fue a Irán que empató y quedó a tiro de la clasificación, y revisaron un golpe sin pelota del "7" que rozó la tarjeta roja. En el final, Taremi tuvo en sus pies la clasificación de los africanos, pero se perdió el mano a mano y Portugal festejó el 1 a 1 que lo depositó en octavos de final y que lo hará cruzar ni más ni menos que con Uruguay.

¡GOLAZO DE PORTUGAL! Quaresma la clavó en el ángulo a tres dedos para el 1-0 ante Irán 👏👏👏 pic.twitter.com/Kz0VmzFUBf — TyC Sports (@TyCSports) June 25, 2018

En serio no es fácil. Cristiano Ronaldo falla penal contra Irán #Rusia2018 pic.twitter.com/LJlNiFsxhh — Goleo (@Goleo19) June 25, 2018