Cada vez más personas se acercan a pedir un plato de comida a ONG’s que asisten a gente en situación de calle

Voluntarios de ONG’s que asisten a personas en situación de calle advirtieron que la demanda de platos de comidas aumentó durante el último año en Mar del Plata y mencionaron un dato que deja en evidencia cómo golpea la crisis en los distintos hogares de la ciudad: muchos de los que se acercan a pedir una vianda no se encuentran en situación de calle pero no pueden alimentar a sus familias.

Olga Palavicini, coordinadora de "La Noche de la Caridad", dijo que por día los voluntarios preparan 340 viandas destinadas gente en situación de calle pero este año en particular notaron que a los lugares en las que las entregan asiste “mucha gente que tiene techo pero que está pasando por una situación complicada”. “Salimos con esas porciones pero nos quedamos cortos porque cada vez se acerca más gente”, subrayó en diálogo con Radio 10 Mar del Plata.

Si bien reparó en que la iniciativa surgió para ayudar exclusivamente a personas sin techo, aclaró que no se le niega la comida a nadie. “Es complicado: no le podemos decir que no a nadie pero tampoco le podemos dar de comer a toda la ciudad”, explicó y graficó: “Suele venir un muchacho en bicicleta desde Camet a buscar comida pata su familia”.

“Este último año el número ha crecido la demanda, nunca llevamos tanta cantidad de viandas. Sí nos había pasado en algún verano porque había gente que venía de afuera y por ahí estaba sin trabajo, pero nunca pasó con la gente local, de la ciudad”, insistió.

También comentó que es habitual que se acerquen “familias con chicos” que no se encuentran en situación de calle. “Por eso –remarcó- hoy hacemos 340 viandas pero estamos pensando en llevar más”.

Ante este panorama, Olga apeló a la solidaridad para poder seguir ayudando a quienes más lo necesitan y pidió donaciones de alimentos no perecederos para hacer guisos y ropa de abrigo (frazadas, medias y zapatillas), además de voluntarios para cocinar y repartir las viandas.