“El GNC tendría que costar $13 como en La Plata y no $17 como se consigue en Mar del Plata”

El precio del GNC genera por estas horas la preocupación del Municipio, que busca acordar con la Camara de Expendedores local, bajar el costo de ese combustible. Luego del reclamo de la Federación de Conductores de Taxis, que incluyó reuniones y hasta una movilización, el mismo intendente Carlos Arroyo se puso al frente de estas negociaciones.

En tal sentido, 0223 consultó a Verónica Tambascia, directora de Defensa al Consumidor de General Pueyrredon, que explicó las gestiones del reclamo del Ejecutivo en relación al costo del gas envasado en las estaciones de servicio.

“Tenemos la intención de reunirnos con la Cámara para intentar llegar a un acuerdo. Nosotros comparamos el costo del GNC con La Plata porque compartimos la misma distribuidora que Camuzzi. Es el mismo cuadro tarifario. En esa ciudad cuesta entre $13 y $14 y acá entre $17 y $18. No entendemos la razón y por eso queremos pedir una explicación del porqué esa diferencia si partimos del mismo valor del metro cúbico. Porqué esa inequidad. No comparamos con Capital Federal porque tiene Metrogas como distribuidora”, razonó la funcionaria.

Si bien recordó que el sector que planteó esta diferencia fue el transporte público y remises, "el alto precio afecta al bolsillo de todos los usuarios”, agregó.

“De nuestra parte estamos haciendo todo lo posible y que un posible acuerdo sea favorable para los consumidores y para el transporte público. De no darse y llegado el caso, podemos seguir las vías administrativas que corresponden. No podemos exigir desde el Municipio, pero si en las áreas que corresponden a esta diversidad de precios. Tampoco descartamos que en caso de no poder bajar el precio del GNC, que sea más barato sólo para el transporte”, concluyó Tambascia.