En el Día Internacional del Testeo de VIH resaltan la importancia de detectar los casos sin diagnosticar

Este miércoles, se desarrolla en todo el mundo el Día Internacional del Testeo de VIH, y desde el área de Salud del municipio realizaron diferentes actividades para concientizar a los marplatenses sobre la importancia de detectar la enfermedad en casos que aún no fueron diagnosticados.

Unas 120 mil personas viven en Argentina con VIH, pero entre un 30% y un 40% no lo saben. Por ello, el doctor Alexis Manzo, infectólogo y coordinador del Programa Municipal de VIH ITS -Infecciones de Transmisión Sexual- sostuvo que "es muy importante detectar casos que no están diagnosticados" para comenzar lo antes posible el tratamiento.

"Hoy en día es una enfermedad totalmente controlable con el tratamiento adecuado", dijo el especialista e indicó, en el marco de un testeo gratuito que se realizó durante el mediodía de este miércoles en la peatonal San Martín, frente a la Catedral, que "la idea es fomentar en la gente la necesidad que la gente se realice el testeo".

Los exámanes que se pudieron hacer los marplatenses este Día Internacional del Testeo de VIH fueron completamente confidenciales y gratuitos, y arrojaron sus resultados en 15 minutos.

"Se recomienda la realización de un examen una vez al año", dijo por su parte la directora de Salud Municipal, Patricia Fortina. Y en torno al tratamiento de la enfermedad aclaró que tanto el control, el seguimiento y la medicación necesaria son completamente gratuitos gracias a diferentes programas del Estado.