Sampaoli había dicho que "Alemania no era candidata a ganar el Mundial"

En aquel momento, cuando lo afirmó con tanta convicción, sorprendió. No había persona en el mundo que no pusiera a Alemania en el lote de 4 ó 5 principales candidatos a ganar el Mundial de Rusia 2018, pero el director técnico de la Selección Argentina, en una charla en el Instituto DeporTEA de Buenos Aires, se la jugó y le dijo a los estudiantes de periodismo que "no menciono a Alemania no porque me olvidé, sino porque no me gusta como juega". En esa misma audición, Jorge Sampaoli había puesto como favoritos a Brasil, España y Francia.

La predicción del casildense se cumplió hoy después del mediodía argentino cuando Corea del Sur dio la máxima sorpresa de la Copa del Mundo, lo derrotó 2 a 0 a Alemania y los actuales campeones se despidieron por primera vez en la historia en la fase de grupos de un Mundial.

Dos días después y antes de que se realizara el sorteo para Rusia 2018, ratificó sus dichos al manifestar que "tiene una estructura que ha mantenido durante mucho tiempo por contar con un proyecto a largo plazo". Hoy no tiene símbolos, embajadores determinantes. A mí me gustan otro tipo de estilo a pesar que reconozco que cuenta con una fortaleza mental para enfrentar este tipo de torneos", había dicho.

Alemania fue campeón del mundo 2014 por cuarta vez en su historia (1954, 1974 y 1990) al vencer a la Selección argentina en el alargue, en el estadio "Maracaná" de Río de Janeiro. Cuatro años después, protagonizó el fracaso más grande de su rica historia y Argentina salió adelante, sorteó los problemas internos y, agónicamente, sacó pasaje a octavos de final, donde se deberá enfrentar con Francia, el sábado a las 11 en Kazán.