Brian Visser, una buena apuesta de Alvarado

De a poco se sigue armando la nueva versión de Alvarado para la temporada 2018/19 de Torneo Federal A, y a las continuidades confirmadas, este jueves se sumó el primer refuerzo para Mauricio Giganti. Se trata de Brian Visser, el más que interesante delantero o volante ofensivo que proviene de Rivadavia de Lincoln y que, con sólo 24 años, tiene una larga trayectoria en torneos de ascenso y dos temporadas en la B Nacional.

Visser es un jugador que siempre interesó, pero que después de dos experiencias en la máxima categoría del ascenso, volvió a su casa, Rivadavia de Lincoln, recuperó la confianza, acumuló partidos, algunos goles y ahora sí se pondrá la camiseta del "torito". De Chacabuco y con sólo 24 años (21 de abril de 1994), el diminuto delantero tiene un largo recorrido. Porque de juvenil empezó a mostrar sus condiciones y pudo debutar en la temporada 2010/11 con el "Rojo". Después de ir a jugar en el Federal B con Once Tigres de 9 de Julio, regresó con más rodaje y estuvo dos campeonatos más en el conjunto linqueño. En 2015 le llegó la gran oportunidad de dar el salto y no la desaprovechó. Vino a Mar del Plata para jugar con Unión en la B Nacional, donde disputó 22 encuentros con la camiseta "celeste". Su destino siguió siendo la segunda división, y recaló en Villa Dálmine, donde no consiguió la continuidad deseada y sólo estuvo en 7 partidos.

Barajar y dar de nuevo fue la idea de Visser, más allá de contar con varias ofertas, retrocedió un paso para volver a Rivadavia, donde nuevamente mostró sus cualidades, jugando por todo el frente de ataque, atrás del "9" o arrancando por cualquiera de las dos bandas. Mauricio Giganti, que lo ha enfrentado en varias oportunidades, no lo dudó y lo pidió, la dirigencia le cumplió y Visser ya está en Mar del Plata.

Este miércoles por la mañana, apenas un rato después de su arribo a la ciudad, se presentó en la Villa Deportiva de la ruta 88 y comenzó a realizar los primeros movimientos junto a Martín Quiles y Matías Quinteros. En las próximas horas se sumarán los otros dos jugadores confirmados, Emanuel Urquiza y Francisco Molina. También se instalará definitivamente en Mar del Plata el entrenador, por lo que los futbolistas se encuentran entrenando a las órdenes del preparador físico Mauricio Álvarez y el ayudante de campo Ezequiel Ceballos.