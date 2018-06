Estudiantes universitarios y organizaciones políticas dicen “no” al aumento del boleto

Estudiantes representados por la Federación Universitaria Marplatense (FUM) junto a organizaciones políticas - Nuevo Mas, Amaranto y Partido Obrero- se concentraron en la puerta del Municipio en abierto rechazo al aumento del boleto de colectivo, que este jueves será tratado por los concejales.

Jazmín Gallardo, presidenta de la FUM valoró el aporte de las organizaciones políticas y gremiales que conforman la Multisectorial del Transporte, que rechaza la suba del boleto plano a $11,56 y solicita desde hace dos años la implemetación del boleto universitario gratuito, aprobado por la Legislatura bonaerense en el 2015.

“Estamos reclamando el `no´ al aumento del boleto. No podemos permitir que se apruebe la suba del boleto, cuando todavía no se realizó la auditoría social del transporte y cuando los costos todavía no fueron corregidos. El boleto de pasar de $9,85 a $11,56, impone un aumento por encima del 40% de la tarifa en lo que va del año. En la ciudad tenemos muchísimos reclamos y por eso estamos con los trabajadores, organizaciones obreras y gremios de la Universidad para reclamar a que no se aumente el boleto. Por el boleto estudiantil, hace un tiempo hemos pedido al Municipio pero no nos han dado respuestas”, sentenció la dirigente, en diálogo con 0223.

En ese punto, agregó: “Desde la Multisectorial - conformada por CTA autónoma, CTA de los trabajadores, APU y ADUM- estamos pidiendo a que se modifiquen los recorridos de los colectivos, que haya trasbordo en la ciudad porque todos los colectivos llegan al centro pero todos los marplatenses y batanenses tienen que tomar dos colectivos para llegar al trabajo o a sus casas”.

Por su parte Florencia Giménez, vicepresidenta de la FUM sostuvo que por el boleto estudiantil universitario “no hay decisión política para implementarlo. No vemos ninguna voluntad ni han mandado los informes, que ya existen en algunas ciudades de la Provincia pero no en Mar del Plata. Unos 25 mil estudiantes se verían beneficiados”, remarcó.