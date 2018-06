Diputados nacionales quieren que el 17 de junio sea declarado el “Día del Desaparecido en el Mar”

En el ingreso al Consorcio Portuario de Mar del Plata, los diputados nacionales que integran la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios realizan desde las 11 de este jueves, la sesión legislativa, tendiente a realizar acciones para evitar más tragedias como las ocurridas a los buques pesqueros Repunte y Rigel, hundidos en el último año frente a las costas de Rawson, Chubut.

El diputado nacional por Cambiemos Juan Aicega dio inicio a la sesión frente a familiares de los marineros trágicamente desaparecidos.

En ese marco, la diputada Araceli Ferreyra, expresó: “Nos llega el dolor, aunque estemos trabajando sobre proyectos necesarios, pedimos disculpas. No es lo mismo estar acá con ustedes (dirigiéndose a los familiares). Si bien pertenezco a la provincia de Corrientes, que no tiene mar, tenemos muchos correntinos que se vienen a embarcar. Todas estas familias viven en la pobreza y vienen acá porque no les queda otra, dejan su vida y el esfuerzo”.

Asimismo, la legisladora sostuvo que “todos los poderes del Estado estamos en mora con ustedes. Después del Repunte, pensábamos que no iba a ocurrir otra tragedia y pasó. Están con un dolor terrible y encima estar peleando con trámites burocráticos para cobrar las pensiones. Eso es un compromiso y vamos a pedir que los cobren a la mayor brevedad. Queremos que el 17 de junio sea el Día del Desaparecido en el Mar. Decir todos juntos `basta´, como lo es el “Nunca Mas, “Ni una menos” y cómo cualquier grito de `basta´ que dio la sociedad”, remarcó.

