La vida después de la tragedia: duros testimonios de las familias de los marineros del Repunte y el Rigel

foto

video

El 17 de junio del 2017, la vida de siete familias cambió para siempre cuando Prefectura Naval se comunicó con ellos para informarles sobre el naufragio del buque Repunte en aguas del Mar Argentino y, ese mismo día a las 15.30, les confirmó que habían encontrado la balsa pero no a los tripulantes. Desde entonces -contó Silvia De la Hoz, viuda del marinero desaparecido Claudio Marcelo Islas- todas las familias comparten la misma desesperación, el mismo dolor. Y son víctimas de la burocracia que ni siquiera les permite acceder a una pensión.

“Para nosotras no es fácil porque no tenemos una pensión. Solamente pagándonos dos mareas, como fue en los primeros días de junio y el aguinaldo y las pertenencias, creen que las familias pueden salir adelante. Pero yo tengo cuatro hijos. Mis hijas tuvieron que salir a trabajar”, señaló De la Hoz, en diálogo con 0223.

"Mi marido salió por un sueño y hoy estamos sin la casa y sin Marcelo"

La mujer recordó con dolor las circunstancias que rodearon la partida de Claudio Marcelo Islas "en busca de un sueño". “Era la primera vez que mi marido iba por el langostino. La idea era poder tener nuestra casa. Pero hoy, siendo 28 de junio, estamos sin la casa y sin Marcelo. Cómo estoy yo, estamos las otras familias. No es fácil seguir viviendo”, admitió.

“Para los familiares de los desaparecidos es difícil porque uno cuando tiene el cuerpo, uno se despide y el dolor es de otra forma. Pero cuando están desaparecidos no. Uno tiene hijos y se pregunta qué pasó, porque no llegaron a rescatarlos. Prefectura llegó muchas horas después. ¿Quién podía aguantar ese frío en el agua?”, se preguntó.

“Nosotros no tenemos aún el papel de defunción ni la presunción. Queremos que se cuiden a los muchachos, que no haya ningún hundimiento más y vamos a seguir luchando por eso. Entendemos el dolor de los familiares del Rigel. Y no queremos que otras mujeres pasen ese dolor. Basta del empresario que busca llenarse de plata, basta de la Prefectura coimera, basta de los sindicatos que van y le palmean la espalda a los muchachos y les dicen 'quédense tranquilos' pero cuando pasa esto, porque a mí me pasó, me palmearon la espalda el 17, el 18 pero a la semana no había nadie. Donde había gente amiga de mi esposo y de los muchachos. Desaparecieron”, contó la mujer.

“Es importante para nosotros que estén acá los diputados pero queremos que nos escuchen de verdad. Gaby Sánchez, le decimos que es nuestra capitana. No le ha sido fácil. Estamos apuntalándola. Ha tenido problemas de salud, pero ella sigue al frente. Queremos que esta lucha –que no es de las `locas del Repunte´ como por ahí nos dicen en el Puerto, sea de todos. Que no les pase más a nadie”, concluyó.

Por su parte, Guillermina Godoy, mamá de Nahuel Navarrete, otro marinero del Rigel, cuestionó la desidia del estado y pidió que “por favor los sigan buscando”. “Ellos estaban con vida, tenían hijos, familias, salían a trabajar. Queremos que los marineros sean resguardados con leyes”, reclamó con mucho dolor.

"Acá necesitamos no sólo entrevistas, sino acciones"

Por su parte Gabriela Sánchez, hermana del capitán del Repunte, Gustavo Sánchez, consideró “importante” la sesión legislativa en Mar del Plata.

“Los diputados tienen la posibilidad de cambiar las cosas. Hace más de un mes decíamos que había que hacerlo y lamentablemente pasó lo del Rígel. Acá necesitamos no sólo entrevistas, sino acciones. Le pedimos al oficialismo a que dé quórum, para que se pueda tratar el pedido de informe presentado en la Cámara de Diputados y por el otro, a que se trabaje sobre la caducidad –nos corrigieron los peritos que se dice obsolescencia-. Tenemos claro que nuestra flota es de las más antiguas. Y que no hay un tiempo límite, con inspecciones que sabemos cómo salen. Queremos que trabajen de verdad. Se han hundido 44 barcos desde el 2000 hasta la fecha. Invitamos a todo el Congreso para eso”, concluyó Sánchez.