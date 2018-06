Tras el cuarto intermedio, se retoma el debate por el aumento del boleto

Luego de agotar las cuestiones previas, sin que las negociaciones por lo bajo le permitieran al oficialismo conseguir los votos necesarios para aprobar el aumento de boleto, se llamó a un cuarto intermedio para realizar un último intento en pos sumar los votos necesarios. Sin embargo, la situación no varió demasiado y por el momento no están los votos.

Si la situación se mantiene en los mismos términos y el Concejo no aprueba el proyecto para llevar a $11,56 el boleto de colectivo la UTA llevará adelante en las próximas horas una medida de fuerza. “Nosotros tenemos que cobrar lo que se nos debe y los empresarios aseguran que sin el aumento no pueden pagarlo. Así que es muy probable que haya paro”, confiaron a 0223 desde el gremio que conduce Sergio Medina.

Una de las concejales oficialistas que rechaza el aumento es Angélica González, de la Coalición Cívica. Desde temprano, la edil avisó que no acomapañaría el proyecto y cuando los ediles oficialistas fueron a pedir que lo apoye realizó una contrapropuesta.

Puntualmente, la concejal pidió que se corrijan dos ítems del estudio de costos: uno referido a servicios de reparación de terceros y el costo por error de cálculo de GPS, lo cual permitiría que el precio del boleto baje cerca de 10 centavos. “Si no se cambia esto no vamos a votar a favor”, explicó.

La otra mirada estaba puesta en Mario Rodríguez, el concejal más díscolo de la Unión Cívica Radical, quien tiene en mente abstenerse y no votar a favor. Esa decisión permitiría que el proyecto sea aprobado, pero el oficialismo quiere que el aumento de boleto sea aprobado por 13 votos favorables para que nadie tenga argumentos de judicializar el tema. Es que el último incremento fue judficializado por Acción Marplatense y un juez le dio la derecha, al remarcar que no había sido aprobado con 13 votos positivos. “Ese antecedente puede ser que vuelva a usarse”,aseguran desde el oficialismo. Si bien no hay garantías de eso, prefieren no correr riesgos.

Mientras tanto, la oposición aguarda que el oficialismo resuelva el conflicto y aprovecha para hacerle pagar el costo político. Los bloques opositores (Acción Marplatense, 1 País y Unidad Ciudadana) ya anunciaron su rechazo al aumento y resta saber qué hará el edil de Sumar Santiago Bonifatti.