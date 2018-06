Se juega una nueva fecha del Torneo Oficial

Fecha 14 - Línea A

16hs. Cancha Banco Banco – Trinity

16hs. Cancha EPH IDRA – CUDS A

16hs. Cancha CMH IAE – Del Valle

16hs. Cancha CUDS CUDS B – UNI A

16hs. Cancha MdP MDP A – Sporting A

Fecha 14 - Línea B

16hs. Cancha CMH 1 River – Bigua

16hs. Cancha Once Unidos Once Unidos - Náutico

18hs. Cancha MdP Pato – Urquiza

16hs. Cancha Once Unidos Pinamar – MdP B (Domingo 01-07)

Fecha 11 - Línea C

18hs. Cancha UNI UNI B – Deportivo Norte

19.30 Cancha MdP Juvenilia - Libertad

19.30 Cancha UNI Pueyrredón – Talleres