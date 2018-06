Aseguran que es positiva la intervención del Consejo Escolar: "La medida era necesaria"

A través de un informe realizado en conjunto por la Dirección General de Cultura y Educación, la Subsecretaría de Recursos Humanos, la Dirección Provincial de Consejos Escolares, Auditoría General y la Dirección provincial de Infraestructura Escolar; se dio a conocer el total de las arreglos que realizó el Consejo Escolar desde que la gobernadora María Eugenia Vidal mandó a intervenir la institución el 16 de abril.

Desde ese día a la fecha transcurrieron unos 45 días, y según sentenció el director provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario, "el balance es positivo". "Pudimos avanzar en los tres ejes principales que nos propusimos que son el transporte, los comedores y la infraestructura", dijo el funcionario en diálogo con 0223, este martes por la mañana.

Si bien desde el entorno de la gobernadora sostienen que la intervención fue una medida necesaria para resolver los problemas que afrontaba el organismo, directores de escuelas, consejeros escolares y hasta concejales del Concejo Deliberante manifestaron una serie de maltratos de parte de quienes llevan adelante la avocación que Di Mario negó.

"Esto tiene un límite, en los 125 días que resta, le vamos a devolver el Consejo a quienes fueron elegidos por el voto popular", dijo y explicó que "los consejeros no fueron corridos de sus funciones, siguen yendo todos los días a sus oficinas", pero aclaró que "las decisiones en cuanto a la ejecución las lleva adelante el avocador".

Si bien las irregularidades encontradas en el organismo fueron varias, el director provincial de Consejos Escolares afirmó que "no se hizo ni se va a hacer ningún tipo de denuncias ni a la presidenta Sofía Badié ni a los consejeros. "No se trata de eso ni de sospechas contra ellos, lo que pasó fue que el Consejo no estaba con la fuerza suficiente para encarar los problemas que tenía, había una situación interna que no podía llevar adelante las tareas que nosotros estamos logrando".

Las cifras

Según indicaron, se llevaron acabo 282 reparaciones en 180 establecimientos educativos del partido de General Pueyrredon entre las cuales se incluyen resolución de problemas de carácter urgente con los sanitarios, la plomería, cubiertas, desratización, desinfección, electricidad y calefacción.

Además, afirmaron que se entregaron 323 mesas y 698 sillas a 29 establecimientos educativos.

En cuanto a la calefacción, indispensable para que docentes y alumnos puedan pasar el frío invierno, el informe sostiene que durante los casi dos meses que el interventor Roberto Angrisani se encuentra a la cabeza del organismo provincial, se puso en marcha el encendido de un total de 1.800 calefactores, 43 calderas y equipos de aire de todo el distrito.

Por otro lado, explican que durante el mes de abril se realizó el proceso licitatorio de Transporte, mediante procedimiento de licitación privada y contratación directa por el período de dos meses, y "los recorridos fueron cubiertos en su totalidad con la incorporación de nuevos proveedores".

Con respeto a los comedores escolares, el informe sostiene que se ordenó el Servicio Alimentario Escolar que antes de la intervención "se encontraba bajo la administración de los directivos de las escuelas, de forma descentralizada, observando variaciones de precios sobre un mismo producto". Por lo que "se planificó la ejecución de una licitación pública basada en la centralización del servicio desde el Consejo Escolar, unificando un único menú mensual para todo el distrito, basado en los estándares de nutrición fijados en el pliego de bases y condiciones generales establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social", con un presupuesto mensual de aproximadamente $12 millones.

También, añaden que fueron saldados los pagos pendientes de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 a diferentes proveedores de matafuegos, alarmas, Servicio Alimentario Escolar y transporte.