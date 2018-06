Tarifas de gas: aumentaron las consultas y Camuzzi debió contratar más personal para sus call centers

Las numerosas idas y vueltas en torno a la tarifa del gas sumados a la decisión del Enargas de dividir en cuotas las boletas, ha generado un importante aumento de los reclamos que se realiza de manera presencial y telefónica a Camuzzi. Aseguran que la compañía debió sumar un nuevo call center y contratar mayor personal, para atender los reclamos, la mayoría de gente muy enojada con los tarifazos o la falta de información.

“El local de atención hay muchas consultas y se llena de usuarios. Después del amparo que decidió que a los que no paguen el gas no se les podrá cortar el servicio, creció mucho la inquietud de la gente. Hay mucha falta de información y por otra parte todavía no llegaron las boletas con el aumento”, afirmó Sebastián Zacarías, secretario general del Stigas Mar del Plata, en diálogo con 0223.

Por tal motivo, Camuzzi decidió ampliar el canal de atención telefónica y abrió un pequeño call center para poder evacuar la cantidad de reclamos que recibe por día.

“Hay dos call centers: uno que tiene unas 20 empleados -que atiende las 24 horas- y otro que funciona como refuerzo y que es externo que funciona en el Puerto, que suma 5 personas más y podrían tener que contratar otras dos. Son muchas las consultas y los reclamos, sobretodo los telefónicos, son muchas puteadas”, deslizó.

En ese punto, Zacarías explicó que “en este último tiempo esta falta de paciencia de la gente se nota más: en la atención personalizada es menos frecuente pero en la atención telefónica, donde más se nota, de 10 llamadas, 8 son puteadas. Hay mucha agresión y los chicos salen con la cabeza dada vuelta”, concluyó el dirigente.