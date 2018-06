El panorama de Alvarado que apuesta a la continuidad de Giganti

Tranquilos, sin apuro pero sin pausa, sabiendo que falta mucho para el comienzo del Torneo Federal A, pero conscientes de que tienen que tener el tiempo suficiente de trabajo para afrontar el choque ante Boca por los 32avos de final de Copa Argentina el 1° de agosto, la dirigencia de Alvarado que se hará cargo del club a partir del 30 de junio, comenzó a diagramar lo que viene, se reunió con Mauricio Giganti para ofrecerle la continuidad y ya acordó de palabra con Matías Quinteros para que siga siendo uno de los arqueros del plantel.

Empezó el traspaso de mano en Alvarado. Pablo Mirón, Emiliano Montes y Facundo Moyano ya no toman decisiones en lo que a futuro respecta. Sí, el presidente sigue gestionando en el día a día y encabeza obras para entregar el club en las mejores condiciones posibles. Así lo hará hasta el 30 de junio con todo lo que sucede en la sede de Jara y Peña, la Villa Deportiva de la ruta 88 y lo que tiene que ver con estricto presente. Lo que vendrá, ya está en manos de la, única lista que se presentará a las próximas elecciones, que encabeza "Wenchy" Méndez como candidato a presidente, con Diego Lomhy y Alejandro Trubiano como laderos en la vicepresidencia.

Entonces, más allá que los representantes e incluso entrenadores o futbolistas, se comuniquen con Mirón o Montes, acostumbrados a que sean quiénes se encarguen de las negociaciones, estos dos agradecen y pasan la pelota. Esa función, ahora, corresponde a las futuras autoridades, porque son los que saben el presupuesto que manejarán y lo que podrán ofrecer a quienes se sumen al proyecto. Lo que une a ambas dirigencias, además de muchos nombres, es la idea de no correrse de la línea y no prometer cosas que no se podrán cumplir.

En ese nuevo armado, la primera decisión que tomaron fue reunirse con Mauricio Giganti y ofrecerle la continuidad en su proyecto. El pampeano viajó a Mar del Plata, se reunió con Méndez, Lomhy y el secretario Claudio Pianciola y las sensaciones fueron positivas para ambas partes. Hubo acuerdo en las ganas y la idea de trabajo. Ahora, resta que se pongan de acuerdo en lo económico, un tema no menor. Mientras tanto aparecieron otros nombres para calzarse el buzo en caso de que el "Buli" no llegue a un acuerdo: Duilio Botella es una fija ante la salida de cualquier DT, dejó una buena imagen por lo hecho en su paso por el club y desea una nueva oportunidad en el "torito". El otro, poco conocido en general, es Pablo Quiroga, de gran recorrida como ayudante de campo de Marcelo Bielsa en la Selección de Chile, Atlethic Bilbao de España, Olympique de Marsella y Lille de Francia, que vería con buenos ojos comenzar su carrera como cabeza de grupo. De todas maneras, el Plan A sigue siendo Giganti.

Pensando en el plantel, y teniendo en cuenta que todos los jugadores quedaron en libertad de acción, empiezan a tener las primeras charlas con los que les gustaría retener. En la charla con el entrenador surgieron los nombres que son prioridad y a ellos apuntará la dirigencia, pero sin desesperarse en un mercado de pases que será largo, con el mundial por delante. El que ya habló y acordó la continuidad de palabra es Matías Quinteros, el arquero necochense se puso rápidamente de acuerdo y seguirá defendiendo el arco del "torito". Para estar en forma, se mantiene entrenando con el entrenador específico David Mejías.

Aunque no fueron oficializados los otros nombres que interesan, por nivel en la última temporada, el deseo de la dirigencia es poder mantener una base y la columna vertebral del equipo. Por lo tanto, Juan Francisco Rago, Gastón Martínez, Federico Paulucci y Martín Palisi, aparecen como alternativas principales para el comienzo del armado del plantel.