River - Racing, se roba la atención de los octavos de final

Se habló y especuló mucho desde que se confirmaron las posiciones finales de la primera fase de la Copa Libertadores, sobre este sorteo que se realizaría en Paraguay y determinaría los cruces de octavos de final. La posibilidad de que haya un nuevo Boca-River decisivo, tenía en vilo al futbolero argentino. Sin embargo, habrá duelo entre equipos nacionales, que también centrará la atención, porque los "millonarios" se verán las caras ni más ni menos que contra Racing de Avellaneda, uno de los conjuntos con mejor rendimiento en el último semestre, pero que ya no contarán con su máxima figura, Lautaro Martínez.

Lo cierto, es que los de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet jugarán por un lugar en cuartos de final, en una serie que, a priori, parece sin un candidato definido. La ventaja en el historial de River y el poder que ha mostrado en los "mano a mano" de la mano del "Muñeco", los ubica a los Núñez un escalón por encima. Lo atractivo es que, el que pase, podría tener en el radar a Independiente, que sueña con su octava Libertadores. De todas formas, los de Ariel Holan no la tendrán fácil, ya que primero tendrán que sortear a Santos de Brasil, que no tuvo una buena fase inicial, pero como todo equipo brasileño, es un rival de cuidado. Por el mismo lado del cuadro, estárán el sorprendente Atlético Tucumán, que se medirá ante Atlético Nacional de Medellín y Estudiantes de La Plata, que tratará de tirar su mística ante uno de los candidatos: Gremio de Brasil.

El último representante argentino, llegará por el otro lado del cuadro. Boca Juniors jugará ante un viejo conocido como Libertad de Paraguay, uno de los rivales, a priori, que mejor sentaban, sobre todo porque se evitó a una gran cantidad de brasileños que estaban en el copón 1, a River tan rápido y un viaje incómodo a Colombia. Igualmente, en caso de avanzar, lo que siga será de temer, con Cruzeiro o Flamengo en el horizonte de cuartos de final y Palmeiras o Corinthians en una hipotética semi. En la final, se podría dar el gran sueño de todos los futboleros argentinos: el superclásico.

Los partidos de ida se disputarán el 7, 8 y 9 de agosto y los de vuelta el 28, 29 y 30 del mismo mes.

Cruces - Octavos de final (del 1 al 8 definirán como local)

(1) Palmeiras (Brasil) vs. Cerro Porteño (Paraguay) (9)

(2) Gremio (Brasil) vs. Estudiantes (Argentina) (15)

(3) Libertad (Paraguay) vs. Boca Juniors (Argentina) (14)

(4) River (Argentina) vs. Racing (Argentina) (10)

(5) Cruzeiro (Brasil) vs. Flamengo (Brasil) (11)

(6) Corinthians (Brasil) vs. Colo Colo (Chile) (16)

(7) Atlético Nacional (Colombia) vs. Atl.Tucumán (Argentina) (13)

(8) Santos (Brasil) vs. Independiente (Argentina) (12)