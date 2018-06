No sabía que tenía una deuda y por $124 le sacaron el medidor de gas

Ayer martes al mediodía, Evelyn (24) fue a prender la cocina para preparar el almuerzo. Cuando la mujer –embarazada de 3 meses y con una hija de 3 años- fue a prender el artefacto, se dio cuenta que no tenía gas: le habían sacado el medidor por falta de pago de una factura de $124.

“Nosotros estamos adheridos al débito automático. Cuando llamamos a reclamar a Camuzzi, nos informaron que era por una deuda de dos facturas de $62. Supuestamente antes habían notificado de esta mora que es del 2016 pero nosotros no recibimos ninguna boleta ni llamado telefónico. Ayer estábamos muy calientes por esta situación y debimos aguantar este frío”, afirmó Evelyn Bocero, en diálogo con 0223.

En ese marco, la mujer explicó que este mismo miércoles su marido irá a Camuzzi de Juan B Justo al 5400 para pagar los $124: “Espero que no tengamos que pagar mucho más por la reconexión, porque sino haré el reclamo a Defensa al Consumidor. No puede ser que en dos años no hayamos recibido ninguna intimación por esas boletas“, se quejó.

“Desde el 21 de mayo ninguna empresa de gas puede cortar el servicio por falta de pago”

Por su parte Elvis Toto, abogado y miembro de la ONG Consumidores Argentinos, explicó que la justicia este martes ratificó la medida judicial de no permitir que las empresas distribuidoras de gas corten el servicio por falta de pago

“Desde el 21 de mayo que Camuzzi ni ninguna otra empresa de gas puede cortar el servicio por falta de pago. Debe restablecerlo de forma inmediata y no debería realizar ningún pago. Se prevén multas que podrían legar a los 100.000 pesos”, señaló el letrado.

“En el fallo, se tuvo en cuenta las situaciones más angustiantes que podrían estar padeciendo los sectores social y económicamente más vulnerables derivado de los aumentos tarifarios del servicio público de gas. En todos los casos, debe haber una notificación previa y aconsejó a los damnificados a hacer el reclamo a Defensa al Consumidor. Lamentablemente Camuzzi no es la única empresa que está desobedeciendo este fallo porque ocurre con otras distribuidoras de todo el país”, concluyó el representante de Consumidores Argentinos.