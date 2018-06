Para despertar vocaciones y captar estudiantes: lanzan el programa #SomosTIC

foto

La tecnología avanza sin demoras y la demanda de recursos humanos en el sector crece a ritmo sostenido en Mar del Plata. Atentos al desafío, las autoridades de la universidad Fasta y de la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Aticma) firmaron un convenio con el objetivo de acercar a los jóvenes a la tecnología y despertar el interés de la gente en estudiar alguna de las carreras del rubro.

En diálogo con 0223, Juan Carlos Mena, rector de Ufasta, describió que la iniciativa está “destinada a fortalecer, sobre todo, las vocaciones tempranas en el ámbito del sector TIC, un sector que está creciendo y que se transformó en una oportunidad para Mar del Plata y para el empleo de nuestra ciudad”.

“A veces somos titulares en los diarios porque nuestro desempleo es alto, este tipo de iniciativa puede hacer crecer aún más a un sector que hoy tiene pleno empleo y que está llamado a expandirse geométricamente” analizó Mena.

Dirigida a todas las instituciones TIC y a todas las universidades, el programa comprende varias etapas. “En primer lugar habrá un estudio que hará el observatorio de la universidad Fasta, que ya tiene algunos insumos de proyectos de investigación en el sector TIC y que ahora apunta también a direccionarse al estudio de la vocaciones en los colegios. Será un diagnóstico inicial, luego una serie de acciones sobre las instituciones educativas, todo coordinado desde Aticma”, detalló el rector.

Consultado por la relación entre la oferta y la demanda, Mena consideró: “Oferta hay suficiente, hay cinco universidades, las cinco tienen carreras vinculadas al sector TIC, con distintos perfiles y matices, y hay también una cantidad interesante de escuelas técnicas, que posiblemente deberán adaptar un poco sus programas a los cambios que implementó el sector. Lo que no hay es gente que quiera estudiar en relación a la demanda que tiene el mercado. Hay estudiantes pero me parece que debería haber un re-direccionamiento que no puede hacerse de modo forzado, hay que despertar la vocación. Es el único desfasaje que tenemos”, reconoció el directivo universitario.

A su turno habló con este medio Sergio Andueza, secretario de Tecnología e Innovación municipal, quien expresó: “El objetivo es lograr más talento, las empresas locales lo necesitan. Queremos generar la marca de tecnología de la ciudad, para que otras empresas regionales, nacionales o internacionales tomen a Mar del Plata como una opción firme de demanda de recursos humanos”.

“Es altísima la potencialidad de Mar del Plata, por eso es necesario dar a conocer la oferta. Y es importante que la gente pierda el miedo. Si bien estamos fomentando las ingenierías para lo que es la ciencia y la investigación, hay también una gran cantidad de oferta pública y privada para que cualquiera pueda acercarse a estudiar, sin necesidad de cursar una carrera de cinco años”, explicó el funcionario.

En esa línea, Andueza agregó: “Hay alternativas para chicos que terminan la secundaria o para cualquier persona que quiera acercarse, incluso en horarios vespertinos, a fin de tener en dos años una tecnicatura especializada en sistemas”.

El objetivo, según el secretario comunal, es “duplicar la cantidad de alumnos en tecnología a partir del año que viene”.

Por último habló Massimo Maquiavello, desde enero último secretario de Desarrollo Productivo del municipio: “Estamos convencidos de que la tecnología es un aporte transversal a la competitividad del sistema productivo. En ese sentido creemos que despertar una vocación temprana para que más gente se capacite dentro del sector, es un aporte a esa competitividad. Es un sector muy dinámico y dependen fundamentalmente de un recurso humano capacitado”.

La realidad productiva te lleva puesto. No es el gobierno o un grupo privado el que sabe lo que se va a comercializar y producir. Es lo que la demanda del mercado termina alineando. Hay que adaptarse a la realidad mundial de lo que demanda la gente. La transformación vendrá gestionada desde la demanda. Nosotros tenemos que estar preparados y ser eficientes para dar respuestas”, concluyó.