"El gobierno perdió la iniciativa, no es proactivo y la sociedad desconfía"

Convocado por los concejales del Frente Renovador, Ariel Ciano y Mercedes Morro, el economista Matías Tombolini desembarcó este jueves en Mar del Plata para contar su experiencia como presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, espacio desde que se busca convocar a los sectores más representativos de la ciudad para acordar propuestas surgidas del debate, el diálogo y la reflexión; y de esta manera generar soluciones alternativas a los problemas de la gente.

"La economía presenta un conjunto de desafíos que no aparecían en el horizonte del análisis económico hace tan son un mes, 40 días. Ayer el billete cerró con un retroceso de 8 centavos en la ciudad de Buenos Aires y por tercer día consecutivo el dólar parece haber aceptado el techo que el Banco Central parece ubicar en el lugar que se siente confortable, seguramente a la espera del acuerdo que va a tener con el Fondo Monetario Internacional", dijo Tombolini al tomar contacto con la prensa.

En ese sentido, estimó que "el FMI va a pedir lo de siempre: que mejore el frente fiscal, que se gaste un poco menos y se recaude un poco más". "Lo que pasa es que en la dinámica de tratar de recomponer el crecimiento a partir del ajuste sólo genera más ajuste y ahí hay una diferencia central", alertó.

A su vez, hizo hincapié en la convocatoria del gobierno nacional a las centrales obreras para empezar a discutir cómo se recomponen los salarios. "Lo único que sí es un dato concreto de la realidad es que hasta acá, los sueldos van más despacito que los precios y eso genera condiciones que impiden un crecimiento sostenido y que sea parejo para toda la sociedad", sostuvo.

Respecto de cómo impactaría en materia económica la eventual realización de un paro general convocado por las centrales obreras convocado para el próximo jueves 14 de junio, Tombolini consideró que "la complicación central tiene que ver con lo político" y evaluó que "hoy claramente el gobierno está a la retaguardia; es un gobierno reactivo y no proactivo; no es un gobierno que está imponiendo una agenda, sino que está tratando de buscar soluciones a problemas que no eran los esperados".

"Sin embargo -agregó-, me parece que para Mar del Plata hay un tema importante que analizar: cómo se prepara la costa atlántica para el verano, que puede ser una buena temporada porque, si bien por un lado tenemos una economía que va a presentar un crecimiento raquítico; si el gobierno quiere que el billete de acá se mueva más o menos igual que los precios, tal vez encontremos más turistas argentinos que se quedan adentro de las fronteras".

Ante la escalada de los precios de los combustibles, prepagas y alimentos, entre otros, el economista reconoció que los costos que suben nunca vuelven a bajar. "En Argentina siempre ha sido así. Creo que la inflexibilidad de los precios a bajar es la mejor explicación que hemos entendido los argentinos respecto de la idea de suponer o fantasear con que el mercado todo lo puede arreglar", sostuvo. Y advirtió que "eso funcionaría bien si los precios bajaran del mismo modo que suben". "No baja nada y eso supone la necesidad de un Estado que esté presente y discutiendo la estructura de precios en la Argentina", definió.

Por último, Tombolini se refirió a la falta de confianza del consumidor. "El gobierno perdió la iniciativa, no es proactivo y la sociedad, con la que había establecido un contrato que consistía en pedirle a la gente que se esforzara hoy y que mañana le iba a ir increíble, desconfía. Desapareció esta perspectiva de que el futuro va a ser mejor que el presente. Eso es complicado en términos económicos porque desarticula el incentivo central a pedir un esfuerzo por un poder de compra inferior. Acá lo que está claro es que el poder de compra del salario sigue retrasado y el consumo responde en esa dirección", resumió.