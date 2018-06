Catalina Pignataro: "Demostramos estar a la altura"

Existen distintas formas de ganar, de empatar, y también de perder. Cada una se puede dar sobre la hora, por goleada, ajustadamente y también injustamente. En cada resultado, además, conviven muchos factores. Y, claro está, la suerte hace su parte. Como subcapitana de la Selección Sub 18 que representó a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey y descendió, y a pesar de su juventud, Catalina Pignataro lo tiene bien claro. Desde su punto de vista, el golpe es injusto. Mar del Plata no mereció perder la categoría y abandonar la Zona Campeonato para pasar a la de Ascenso.

Los argumentos para defender su postura, los expone de manera contundente: "fue muy particular lo que pasó, los resultados fueron muy injustos. Buenos Aires nos marcó al principio del partido y después se defendió. Tuvimos chances y propusimos nuestro juego y ellas por momentos no sabían qué hacer. También empatamos contra el campeón, Mendoza, un partido que íbamos ganando y nos lo dieron vuelta".

En la etapa clasificatoria hubo una derrota 1-0 contra Buenos Aires -terminó quinto- y dos empates: 1-1 con Tucumán -finalizó cuarto- y 2-2 con Mendoza, el campeón. Ya en los cruces por la permanencia, llegó la caída 2-0 por penales contra Río Uruguay y descenso decretado -empate 1-1 en el tiempo regular- y el cierre con derrota 2-1 nuevamente por penales contra San Juan para quedar en el último puesto luego de igualar 1-1. "Propusimos nuestro juego y nos tuvimos mucha confianza, lo que nos faltó fue suerte. Hicimos un juego lindo, con el sistema que nos pidieron, y tuvimos muchas llegadas. Nuestra Zona era complicada pero nosotras sabíamos que para estar entre los grandes tenés que medirte contra ellos. Creo que demostramos estar a la altura. En el cierre dijimos algo muy lindo, que no caímos, sino que estamos tomando impulso", explicó Cata, quien está en primer año de la carrera de ingeniería industrial.

- ¿Sos de sacar cosas positivas a pesar de los malos resultados o sos de las que se enojan y ven todo negativo?

- La verdad es que siempre encuentro algo bueno o para aprender. Siempre se rescatan cosas positivas de los resultados negativos, que te ayudan a crecer para la próxima vez y para que el resultado de lo que viene sea mejor.

- ¿Qué análisis hacés sobre tu actuación?

- Estoy conforme con mi rendimiento. Entré de titular todos los partidos y no salí nunca, salvo en el último que salí un rato a tomar aire. El cuerpo técnico y mis compañeras me dieron mucha confianza.

- ¿Cómo te sentiste al medirte con jugadoras distintas a las que enfrentás todos los fines de semana?

- Mis compañeras y yo no nos sentimos tan en desnivel físico como en otros torneos. Salimos con buenas sensaciones y ninguna terminó ´muerta´. Creo que todos los equipos de Mar del Plata están haciendo buenos trabajos de pretemporada y eso sube el nivel. Nunca nos cansamos.

- ¿Qué significó ser la subcapitana del equipo?

- Un montón y fue muy lindo. Con Serena Villén, la capitana, compartí otros seleccionados y nos tenemos mucha confianza. Nos propusimos unir al grupo y ser un equipo entre los 27. Salió muy bien. Ya teníamos experiencia de haber jugado en el Sub 21 y somos dos personas que alentamos mucho. El primer día hicimos una actividad para todas, había que elegir una frase en la que dijeran qué era necesario tener para representar a Mar del Plata. Surgieron un montón de cosas positivas y nos sirvió además para saber qué quería cada una antes de empezar el torneo. También pusimos una pizarra para que cada una escribiera lo que sentía. La que más me gustó es una que decía "Que hablen". Creo que eso se va a cumplir porque dimos que hablar. Mendoza, Buenos Aires y Tucumán se sorprendieron por los partidos que les hicimos, estoy segura. Además todas las noches dejábamos una frase pegada en cada habitación, no solo de las jugadoras. Cuando íbamos a cenar, nosotras conseguíamos la Llave Maestra y nos escapábamos un ratito para hacer eso. Nos sirvió para tener presente todos los días que no debíamos bajar los brazos porque era un torneo muy duro. Todas tenían que ver con no bajar los brazos, seguir tus sueños y tener confianza. La primera fue para todos igual: "Creer que podés hacerlo es la mejor forma de empezar".

- ¿Cuál fue la frase que más te gustó?

- Una que habla de la confianza en sí mismo, en los demás y también sobre la perseverancia. El año pasado estuve seis meses sin jugar por una fractura por stress y periostitits que no traté a tiempo y me perdí un montón de cosas con el club y con los seleccionados. Hoy en día disfruto de haber estado en el Sub 21, en el Sub 18 y en la Primera del club.

- ¿Cómo ves a la Primera?

- Está en un lindo momento. Vamos por buen camino. El equipo se conoce y la llegada de Nico (Akel) nos hizo cambiar muchas cosas, nos da ritmo y confianza y estamos haciendo un trabajo físico muy importante que nos hace ser muy dinámicas.

- ¿Tenés algún sueño con el hockey?

Sí. Me gustaría poder probarme en el nivel de Buenos Aires. Lo iba a hacer pero recalculé porque me dio miedo, igual es un proyecto a futuro. También estaría bueno poder jugar en Europa.

- ¿Sos defensora o volante?

- Siempre jugué de volante, de "5", pero estos últimos años le tomé el gustito a ser central. Me gusta estar en esa posición, en la "guerra", pero también atacar. Trato de prestar atención y cumplir bien mi función, creo que no hay posiciones y sí hay funciones.

- ¿Qué defectos como jugadora tenés que corregir?

- Soy comilona, me mando para adelante y me retan porque una vez que pasé a dos tengo que largarla. Quiero mejorar eso, como también la definición. También prefiero dar un pase que tirar al arco, eso también debería cambiarlo.