Sigue la Zona Campeonato y arranca la Reválida

El número impar hace que haya un equipo más en la Zona Campeonato y, que por lo tanto, la Liga Marplatense haya determinado que la primera fecha se juegue únicamente para esa, mientras que la Reválida tuvo que esperar una semana más para arrancar. Entonces, este sábado, será el comienzo de los 14 equipos que no lograron la clasificación en la primera fase, mientras que los que arrancaron el sábado pasado disputarán su segunda jornada, en la que se destaca el cruce entre Círculo Deportivo y General Urquiza.

Programa de partidos

Cancha de San Lorenzo

13hs. San Lorenzo vs. San Isidro (Guillermo Nuesch) (ZC)

15hs. Los Andes/Batán vs. Unión (Emiliano Cingolani) (ZC)

Cancha de Cadetes

13hs. Cadetes vs. Racing (José Luis Orellana) (ZR)

15hs. Los Patos vs. Quilmes (Sebastián Aquino) (ZC)

Cancha de Kimberley

13hs. El Cañón vs. Kimberley (Franco Campagnoli) (ZC)

15hs. San José vs. Independiente (Sergio Mella) (ZR)

Cancha de River

13hs. Peñarol vs. Al Ver Verás (Ricardo Miguel) (ZR)

15hs. General Urquiza vs. Círculo Deportivo (César Miranda) (ZC)

Cancha de Libertad

13hs. Huracán vs. Talleres (Héctor Sosa) (ZR)

15hs. Libertad vs. Banfield (Ariel Mustafá) (ZR)

Cancha de Norte

14hs. Deportivo Norte vs. Alvarado (Sandro Abboud) (ZC)

Cancha de Once Unidos

14hs. Once Unidos vs. General Mitre (Manuel Debrina) (ZR)

Cancha de Boca

14hs. Boca vs. Atlético Mar del Plata (Carlos Gerez) (ZR)

Cancha de Argentinos del Sud

14.30 Argentinos del Sud vs. River (Marcelo Sanz) (ZC)

Libre: Nacion

ZC: Zona Campeonato

ZR: Zona Reválida