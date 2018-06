Un nuevo paro de choferes de El Rápido dejó a decenas de personas varadas en la Ferroautomotora

Sufriendo las terribles bajas temperaturas, decenas de pasajeros de El Rápido se encuentran varados desde ayer debido a un nuevo paro de sus choferes: varios destinos del sudeste de la provincia sólo los cubre está empresa de transporte.

“Ayer compré a las 10.45 y cuando llegué a las 13, para ir a Olavarría, me entero que había paro. Ya me pasó una vez, que me dejaron plantado. Estoy sin plata y acá en la ferroautomotora me dijeron que como es una medida de fuerza, no me pueden devolver el dinero del pasaje”, se lamentó a 0223, Gabriel, uno de los damnificados por el sorpresivo paro.

A metros, Ana, otra pasajera, se encontraba con su bebé de 1 año, aguantando el frío. “Vine desde Pinamar al Maternal y me quedé varada. No sé cómo volver pero me parece que es la única alternativa que tengo”, señaló. Por su parte Eduardo, otro pasajero, tenía que regresar “medio urgente” a Balcarce. “Es los últimos dos meses, es la tercera vez que me pasa”, agregó.

“Hace dos meses que no nos pagan”

Del otro lado de esta delicada situación, están los choferes, que reclaman dos meses de pagos adeudados.

Julio, uno de los choferes de El Rápido explicó: “Esta metida la UTA de Buenos Aires y el mal estado económico que aduce la empresa. Ahora hay una asamblea que va a definir esto. El dueño dice que cómo no tiene subsidio, no le dan los costos para mantener las unidades ni pagar a los choferes. En un rato se verá si otra firma puede hacerse cargo”, indicó el trabajador.

Por su parte Marcelo Flores, delegado de UTA, sostuvo que la empresa de micros “tiene baja recaudación” pero cuestionó que la firma “debería tener espaldas” para soportar esta crisis. “Creemos que no corre riesgo la continuidad de la empresa pero atrás de este conflicto, hay 320 trabajadores que quieren cobrar”, concluyó.